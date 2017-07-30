Kum futbolunda heyecanlı maçlar

Gölcük Belediyesi’nin Değirmendere Yaz Etkinlikleri kapsamında her yıl düzenlediği Kum Futbol Turnuvası’nda çekişmeli maçlar oynanıyor.

Değirmendere Yüzbaşılar Mahallesi’ndeki spor tesislerinde gerçekleşen turnuvada minikler ve büyüklerde final maçları bu akşam oynanacaktı.

BÜYÜKLERDE 32, MİNİKLERDE 12 TAKIM KATILDI

Gölcük Belediyesi’nin her yıl geleneksel olarak düzenlediği kum futboluna bu yılda çok büyük ilgi vardı. Bu yıl ilk kez minikler kategorisinde de maçlar oynandı. Minikler kategorisinde toplam 12 takım katıldı. Büyüklerde bu yıl 32 takım 4’erli 8 grupta mücadele etti. Üç gün devam eden olan turnuvaya Değirmendere ve Gölcüklü spor severlerde çok yoğun ilgi gösteriyor. Turnuvada müsabakalar Değirmendere Yüzbaşılar Mahallesi Uğur Mumcu Parkı karşısında bulunan Spor Tesisleri’nde oynanıyor. Turnuvanın final maçları ise dün akşam oynanacaktı. Gölcük belediye Başkanı Mehmet Ellibeş de bu yılki organizasyona yoğun katılımdan dolayı çok büyük mutluluk duyduklarını söyledi.