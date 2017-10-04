Küme’de gözler Avni Kalkavan’da

Hafta içinde heyecan C ve D Grubu’nda yaşanıyor. C Grubu’nda ilk haftayı galibiyetle geçiren Yenimahallespor ile Karamürselspor, kozlarını Avni Kalkavan Stadı’nda paylaşacak. Maçın başlama saati 19.15.

BEKİRDERESPOR-Ç.FATİHSPOR

1.Küme’de hafta içi mesaisinde Cephanelik Stadı’nda da çok önemli bir maç var. İlk hafta Gebze deplasmanında son dakikada attığı golle 1 puanı kurtaran Bekirderespor, yarın akşam bir başka Gebze takımı Ç.Fatihspor’u konuk ediyor. Cephanelik Stadı’ndaki maçın başlama saati 19.15 olarak açıklandı. Bu gruba dahil bir diğer maçta da Yuvacıkspor ile Kireçocaklarıspor, kozlarını Başiskele Arslan Kulaksız Stadı’nda paylaşacak. Bu maçında başlama saati 19.15 olarak belirlendi.

SANAYİSPOR-TAŞKÖPRÜ BİRLİK

D Grubu’nda ilk maçında Yuvam İzmitspor’a farklı skorla mağlup olan İzmit Sanayispor, herkesi şaşırtmıştı. Turuncu-Siyahlı ekip, ikinci maçında ilk haftanın galibi, grubun da iddialı takımları arasında gösterilen Taşköprü Birlikspor’u konuk edecek. Büyükşehir Tesisleri’ndeki maçın başlama saati 19.00. Bir yıl aradan sonra yeniden A Takım düzeyinde lige başlayan Çamçukurspor ise Gebze deplasmanında Beşköy GB ile oynayacak.