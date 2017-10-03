Kümes hırsızları yakalandı

Körfez İlimtepe Mahallesi'nde bir süredir kümeslerden hayvanların çalınmasıyla ilgili gelen şikayetler üzerine jandarma araştırma başlattı. Çevrede bulunan güvenlik kameralarını izleyen jandarma, 3 kişiyi tespit etti. Jandarma, kümeslerden 13 hindi ve tavuk çalan Esentepe Mahallesi'nde oturan 3 kişiyi yakaladı. Çalınan hindilerin ve tavukların kümeste tutulduğu görüldü. Hindi ve tavuklar sahiplerine teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.