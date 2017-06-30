  • BIST 100.440
  • Altın 140,454
  • Dolar 3,5129
  • Euro 4,0092
  • Kocaeli 22 °C

Kumla Deresi Köprüsü genişletilecek

»
Kumla Deresi Köprüsü genişletilecek
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kumla Deresi üzerine ilave bir betonarme köprü yapacak.

Ömer Türkçakal Bulvarı’nı kesen Kumla Deresi üzerine yapılacak olan toplam 6,5 metre genişliğindeki ilave köprü ile çevre fonksiyonları ve doğu yan yoldan çıkışlar, trafik güvenliğini tehlikeye atmayacak şekilde düzenlenecek. İlave köprüde yer alan 3,5 metre genişliğindeki şerit üzerinden Ömer Türkçakal Bulvarı’na katılımlar sağlanacak.

YENİ ADALAR YAPILACAK
Yoğun yaya hareketliliğinin olduğu bu bölgede yaya güvenliğini de sağlamak için 2,5 metre genişliğinde yaya kaldırımı yapılacak. Proje kapsamında Ömer Türkçakal Bulvarı ile Karadut Sokağın kesişimi ve Karadut Sokak ile Yosun Sokak kesişiminde yeni yapılacak olan adalar ile kontrollü ve güvenli trafik akışı sağlanacak.

İSTANBUL YÖNÜ ÜÇ ŞERİT OLACAK
Proje kapsamında Salim Dervişoğlu Caddesi üzerinde yapılacak olan düzenlemeler ile mevcutta 2 şerit çalışmakta olan İstanbul yönü ilave ek şerit açılacak ve 3 şerit İstanbul yönüne devam edecek. Salim Dervişoğlu Caddesi Ankara yönü ise güneye kaydırılarak 2 şerit sürekliliği sağlanacak. Adalet Köprülü Kavşağı’nın kollarıyla kesişim noktalarında da yapılan düzenlemeler ile sinyalize kavşaklardan trafik akışı yapılacak.

İHALE 3 TEMMUZ’DA
Çalışma kapsamında toplam 1100 metre yağmursuyu hattı döşenecek. Köprü için 385 metre fore kazık, 3 bin 80 metrekare parke, 4 bin 280 metre bordür, 600 metreküp beton, 80 ton demir kullanılacak. Çalışmada yaklaşık 8 bin ton asfalt ile yatay-düşey işaretlemelerin yanında aydınlatmalarda yapılacak. Büyükşehir Belediyesi projenin uygulayacak firmayı belirlemek için ihale düzenleyecek. İhale 3 Temmuz Pazartesi günü saat 11.00’de ihale salonunda gerçekleştirilecek.

Bu haber toplam 263 defa okunmuştur
Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bugün son! Vergi Borcu yapılandırması internetten nasıl yapılır?30 Haziran 2017 Cuma 09:02
  • Milyonlarca memur ve emekli o günü bekliyor! İşte alacakları zam oranı...29 Haziran 2017 Perşembe 20:55
  • Bakan açıkladı: Süre uzatımı yok, son gün 30 Haziran29 Haziran 2017 Perşembe 19:01
  • Elektriğe zam gelecek mi?29 Haziran 2017 Perşembe 17:27
  • Emlak Konut Körfez Kent Konutları Ticaret İş Merkezi İhalesine Kocaeli’den sadece Haldız İnşaat girdi29 Haziran 2017 Perşembe 16:07
  • Kartepe’de grev ilanı asıldı29 Haziran 2017 Perşembe 14:19
  • “LPG-CNG sektörüne denetim sağlansın”29 Haziran 2017 Perşembe 13:29
  • Konut ve araç kiralamalarında yeni dönem başlıyor29 Haziran 2017 Perşembe 13:25
  • Büyükşehir’den cankurtaran ihalesi29 Haziran 2017 Perşembe 12:18
  • Uğur Mumcu Parkı Çay Bahçesi’ne aylık 10.500 TL29 Haziran 2017 Perşembe 11:45
    • ÖNE ÇIKAN MARKALARIMIZ
    • TUANA EVLERİ 3. ETAP
    • TUANA EVLERİ 2. ETAP'TA YÜZDE 5 İNDİRİM
    • ROMATEM Kocaeli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti