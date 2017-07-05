Kumla Deresi Köprüsü genişletilecek

Ömer Türkçakal Caddesi Kumla Deresi köprüsün genişletme projesi ihalesi yapıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kumla Deresi üzerine ilave bir betonarme köprü yapacak. Ömer Türkçakal Bulvarı kesen Kumla Deresi üzerine yapılacak olan toplam 6,5 metre genişliğindeki ilave köprü ile çevre fonksiyonların ve doğu yan yoldan çıkışlar, trafik güvenliğini tehlikeye atmayacak şekilde düzenlenecek. Büyükşehir Belediyesi işi yapacak firmayı belirlemek üzere ihale düzenledi. İhaleye 5 firma teklif verdi. En düşük teklifi 3 milyon 337 bin TL ile Mehmet Oğuzhan Avşarlıgil verirken en yüksek teklif 3 milyon 949 bin TL ile Tasarım İnşaat’tan geldi.

YENİ ADALAR YAPILACAK

İlave köprüde yer alan 3,5 metre genişliğindeki şerit üzerinden Ömer Türkçakal Bulvarı’na katılımlar sağlanacak. Yoğun yaya hareketliliğinin olduğu bu bölgede yaya güvenliğini de sağlamak için 2,5 metre genişliğinde yaya kaldırımı yapılacak. Proje kapsamında Ömer Türkçakal Bulvarı ile Karadut Sokağı’n kesişimi ve Karadut Sokak ile Yosun Sokak kesişiminin yeni yapılacak olan adalar ile kontrollü ve güvenli trafik akışı sağlanacak.

İSTANBUL YÖNÜ ÜÇ ŞERİT OLACAK

Proje kapsamında Salim Dervişoğlu Caddesi üzerinde yapılacak olan düzenlemeler ile mevcutta 2 şerit çalışmakta olan İstanbul yönü ilave ek şerit açılacak ve 3 şerit İstanbul yönüne devam edecek. Salim Dervişoğlu Caddesi Ankara yönü ise güneye kaydırılarak 2 şerit sürekliliği sağlanacak. Adalet Köprülü Kavşağı’nın kollarıyla kesişim noktalarında da yapılan düzenlemeler ile sinyalize kavşaklardan trafik akışı yapılacak.

8 BİN TON ASFALT

Çalışma kapsamında toplam 1100 metre yağmursuyu hattı döşenecek. Köprü için 385 metre fore kazık, 3 bin 80 metrekare parke, 4 bin 280 metre bordür, 600 metreküp beton, 80 ton demir kullanılacak. Çalışmada yaklaşık 8 bin ton asfalt ile yatay-düşey işaretlemelerin yanında aydınlatmalarda yapılacak.

Firmalar Teklifler

Mehmet Oğuzhan Avşarlıgil 3 milyon 337 bin TL

Emay Yapı 3 milyon 837 bin TL

T-İ Yapı 3 milyon 890 bin TL

Erim Yapı 3 milyon 913 bin TL

Tasarım İnşaat 3 milyon 949 bin TL