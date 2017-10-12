Kumsar da Pazarcılar Odası’na aday oluyor

Pazarcılar Odası’nın mevcut Başkanı Ahmet Serim yeniden aday. Ayrıca Mehmet Çolakoğlu ve Garip Pekcan adaylıklarını açıklamışlardı. Son olarak halen Pazarcılar Derneği Başkanı olan Ramazan Kumsar da Oda başkanlığına adaylığını açıkladı. Kumsar 1980 İzmit doğumlu, lise mezunu, evli, bir çocuk babası. Pazarcılar Odası’nda değişim gerektiğini söylüyor. Kocaeli Pazarcılar Odası Başkanlığı için şimdilik 4 aday var. Kongreye kadar aday sayısının 5’e çıkması bekleniyor.