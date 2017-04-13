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Kundaktan kurtulduğu için çılgınca sevinen bebek!
Kundaktan kurtulduğu için çılgınca sevinen bebek!
Kundaktan çıkmak için saatlerdir bekliyormuş gibi görünen bebeğin özgürlük anı görülmeye değer. Yaşadığı mutluluğu etrafına hissettiren sevimli minik, izleyenlere de keyifli anlar yaşatıyor.
13 Nisan 2017 Perşembe 22:03
İzlenme: 38
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