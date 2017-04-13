Kundaktan kurtulduğu için çılgınca sevinen bebek!

Kundaktan çıkmak için saatlerdir bekliyormuş gibi görünen bebeğin özgürlük anı görülmeye değer. Yaşadığı mutluluğu etrafına hissettiren sevimli minik, izleyenlere de keyifli anlar yaşatıyor.

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