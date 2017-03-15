Kupon kapandı, Stali açıldı

İzmit’in yerlilerinden Bingül Ailesi kurmuştu Kupon Mağazası’nı. Üç kardeşin kumaş satarak sürdürdüğü işletmeyi Fatih Bingül, konfeksiyon alanında büyütmüş, Kupon’u bir marka haline getirmişti.

Kupon’un İzmit Fethiye Caddesi Feridun Özbay Sokak’taki ‘amiral gemisi’ hep merkez olmuş, sonraları kentte kurulan AVM’lerde Kupon’un yeni şubeleri, mağazaları açılmıştı.

Sonra, bir FETÖ davasıyla her şeyi altüst eden süreç başladı. Fatih Bingül, FETÖ davasından önce gözaltına alındı, sonra serbest bırakıldı. Ardından ortadan kayboldu. Ailenin diğer fertleri işletmeyi yürütmeye çalıştı, ama varlıkların belli bölümü devletin kontrolüne geçmişti. İşletme giderek küçülmeye baladı. Önce kentteki AVM’lerde açılan şubeler kapandı. Sonra, ‘amiral gemisi’ merkezdeki şube yavaş yavaş boşaldı.

Bir süre önce de görüntü değişti. Kupon gitmiş, yerine İstanbullu bir giyim firması olan Stali gelmişti.

Olayın diğer yönü İzmitliler’i ne kadar ilgilendirir bilinmez ama, Kupon gibi yılların markasının tabelasının inmesi üzmüştü bu kent insanını.