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Kurabiyesini köpeğe veren bebeğin pişmanlığı
Kurabiyesini köpeğe veren bebeğin pişmanlığı
Son kurabiyesini köpeğiyle paylaşan bebek böyle pişman oldu.
15 Şubat 2017 Çarşamba 22:00
İzlenme: 2777
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Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.