  • BIST 87.882
  • Altın 144,977
  • Dolar 3,6626
  • Euro 3,8811
  • Kocaeli 1 °C
» »

Kurabiyesini köpeğe veren bebeğin pişmanlığı

Kurabiyesini köpeğe veren bebeğin pişmanlığı
Son kurabiyesini köpeğiyle paylaşan bebek böyle pişman oldu.
İzlenme: 2777
  • Yorumlar 1
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Benzer Videolar
    Bu bebeklere çok güleceksiniz
    Bu bebeklere çok güleceksiniz
    Kurabiyesini köpeğe veren bebeğin pişmanlığı
    Kurabiyesini köpeğe veren bebeğin pişmanlığı
    Öğrencilerin içinde olduğu asansör 9. kattan zemine çakıldı 
    Öğrencilerin içinde olduğu asansör 9. kattan zemine çakıldı 
    Kocaeli'deki yoğun kar yağışı böyle görüntülendi
    Kocaeli'deki yoğun kar yağışı böyle görüntülendi
    Gelinlikçide korkutan yangın
    Gelinlikçide korkutan yangın
    Cüce su aygırının yeni üyesi Darıca'da dünyaya gelecek
    Cüce su aygırının yeni üyesi Darıca'da dünyaya gelecek
    Son Eklenen Videolar
    Bu bebeklere çok güleceksiniz
    Bu bebeklere çok güleceksiniz
    Kurabiyesini köpeğe veren bebeğin pişmanlığı
    Kurabiyesini köpeğe veren bebeğin pişmanlığı
    "İzmitçe diye bişii varmış buralarda"
    "İzmitçe diye bişii varmış buralarda"
    Öğrencilerin içinde olduğu asansör 9. kattan zemine çakıldı 
    Öğrencilerin içinde olduğu asansör 9. kattan zemine çakıldı 
    Kocaeli'deki yoğun kar yağışı böyle görüntülendi
    Kocaeli'deki yoğun kar yağışı böyle görüntülendi
    2 dakika ara ile 611 TL radar cezası yedi
    2 dakika ara ile 611 TL radar cezası yedi
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti