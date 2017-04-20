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Kuran- Kerim okuma yarışmasında birinci oldu

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Kuran- Kerim okuma yarışmasında birinci oldu
Kocaeli’de annesinin ölümünün ardından Kuran-ı Kerim kursuna katılan Sevgi Yörük, Kur’an-ı Kerimi Güzel Okuma Yarışmasında birinci oldu. 

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi KO-MEK, 136 kursiyerin katıldığı Kur’an-ı Kerimi Güzel Okuma yarışması düzenledi. İlk elemelerin Gebze, Gölcük ve İzmit olmak üzere 3 ilçede yapıldığı yarışmanın jüri üyeliğini, Başiskele İlçe Müftülüğü vaizelerinden Fatime Solakoğlu, Fatma Karagöz ve Vildan Coban yaptı. İlçe bazında başarılı olup dereceye giren 15 kursiyer Leyla Atakan Kültür Merkezi Şefik Postalcıoğlu Konferans Salonu’nda düzenlenen final yarışmasında ter döktü. 12 ilçeden elemeleri geçerek final hakkı kazanan 15 kursiyerin başarılı olabilmek için ter döktüğü yarışmada jüri üyeleri, birinciyi seçebilmek için oldukça zor anlar yaşadı. Tüm yarışmacıların birbirine yakın puanlar aldığı Kur’an-ı Kerim tecvidli okuma yarışmasında, birinci Mehmet Ali Paşa Kurs Merkezinden Sevgi Yörük olurken, ikinci Mediha Korkmaz, üçüncü ise Ayşe Akman oldu. Yarışmada birinci olan kursiyere Umre ziyareti, ikinciye Kudüs ziyareti, üçüncüye ise Konya ziyareti hediye edildi.

Yarışmada birinci olduğunun açıklanmasının ardından gözyaşlarına hakim olamayan Sevgi Yörük, mutluluğunu arkadaşlarına sarılarak paylaştı.

İki yıl önce annesinin ölümüyle birlikte Kur’an-ı Kerim kursuna yazılmaya karar verdiğini belirten Sevgi Yörük, “Sıfırdan başladığım Kur’an-ı Kerim Okuma Kursunda, usta öğreticilerim sayesinde çok güzel yerlere geldim. Bugün buraya iki yıl önce vefat eden annem için katıldım. Yarışmayı kazanarak Umrede annem ve babam için tavaf etmek istiyordum. Çok şükür dileklerim kabul oldu” dedi.

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