KURAN’I  BİR   ANLAYABİLSEYDİK…

Şu yaşadığımız karmaşık ve bilgi kirliliğiyle dolu günler besbelli en çok dinimizin zarar görmesine sebep oluyor.. Saçma sapan bir yığın dini yönlendirmeler veya birilerinin nasihatleri havalarda uçtukça sinirlerim bozuluyor inanınız.. Allah’ım diyorum, sen bize akıl fikir vermedin mi.? Sonra cahiliye devrinde yapılan yanlışların düzeltilmesi adına Peygamberler göndermedin mi.? Ve, Mübarek sözlerini içeren kutsal kitaplar indirmedin mi.? Bunu bilmeyen var mı.? Yok tabii.. Bize, yani İslam toplumuna ise hediye edilen Kuran, Yüce Katından Müslüman alemine lütfedilmedi mi.? Allah’ın kelamı olan bu yüce kutsal kitap her şeyin en doğrusunu yazmaz mı.? “ Elhamdülillah..Ona ne şüphe” dediğinizi duyar gibiyim.. İyi de, Yaratanın sözlerinin anlayarak, hissederek okunduğunu söyleyebilir misiniz.? Tamam, genele bakacak olursak, okumayı sevmeyen bir toplum olduğumuzu gayet iyi biliyorum.. Ancak öyle değerler vardır ki, biz onlar üzerine ahkam kesemeyiz.. Fikir yürütemeyiz..Bildiğimizce ve canımızın istediğince yorumlayıp, çevremize aktaramayız.. Vee, işte bu değerlerin en üstünü olan, Allah kelamı “KUR’AN-I KERİM“dir. Haaa, toplum olarak Kuran’a çok büyük saygı gösterdiğimiz ve değer verdiğimize hiç kuşku yoktur.. Ancak bu durumun sadece bu boyutta kalması tartışma konusudur..

Çocukluğumuzda çoğumuz yaz tatillerinde camilere gider, Kuran dersi almak için yarışırdık.. Evlerimizde, büyüklerimiz Kuran’ı “Mushaf “ kabı denen heybe türü torbalara sokup, öpüp başına koyar ve duvara asarlardı.. Ellenmesi, elde dolaşmasını günah bilirdik.. Tüm bu cami faslına rağmen, yine pek çoğumuz, Kuran’ı usulüyle öğrenemez, bir kaç sureyi ezberlenmekle yetinirdik.. Şimdi anlıyorum ki, Kuran’ı evimizin baş köşesine çok kıymetli ve kutsal bir değer olarak kaldırmamız, arabamıza asmamız, bela ve musibetlerden korunmak adına üzerimizde taşımamız, onun rahmet ve yol gösterici yapısından istifade etmemiz için doğru yaklaşımlar değilmiş.. Kuran’ın asıl amacı insanların aklı ile tüm duygularını buluşturmak, yaşamında bu öğretilerden ders çıkarmasını bilmekmiş.. Hatta bu konuda Hz. Peygambere hitaben şöyle denmiştir.. “ Biz sana insanlar ayetlerini okusunlar, sonra iyice düşünsünler ve akıl sahipleri ondan ibret alsınlar diye feyizli ve bereketli bir kitap indirdik”.. Yani aklımıza ve vicdanımıza hitap ederek seslenen kutsal kitabımızı, bizler hayatımıza sokamamışız.. Bizlere mesaj olarak geldiğine inanmamıza rağmen, Kuran’ın anlam dünyasına yabancı kalmışız..

Duyuyorum arkadaşlardan.. Çeşit çeşit hoca, şeyh, efendi insanlara neyi doğru biliyorsa ve işine nasıl geliyorsa onu anlatıyor.. Onlarca doğru, onlarca yanlış bir biriyle çarpışıp duruyor.. Sonra birbirinin fikrine saygı göstermeden, senin hocan doğru söylüyor, benim hocam doğru söylüyor kavgası sürüp gidiyor.. O hocaya inanıp müridi olana kadar açıp Allah’ın sözlerini okusak olmaz mı.? İşte İslam ülkelerinin hali.. Müslüman halkına reva görülen, onun kafasının karışıklığından, bilgisizliğinden istifade eden kan emicilerin oyunlarıdır.. Bakınız, bu yanlış dolduruşlar yüzünden birbirlerini öldürüp duruyorlar.. Yaşanan en masum bir hareketin günah ve Allah’a karşı olduğu beynine kazınmasıyla birer katil olup çıkıyorlar..Örneğin son günlerde ortalarda dolaşan söz “Müslümanlar yılbaşı kutlamaz” Hocaları, efendileri söylemiş.. Arkadaşlar rahmetli babaannemin çocukluğunda bile yılbaşı gecesini mutlu geçirmek varmış.. Hepsi tam anlamıyla tertemiz ve inançlı Müslüman.. Yaptıkları, her günün tersine biraz daha özel yemek, radyo dinlemek, birazcık mutlulukla yeni seneye adım atmakmış.. Ne var bunda Allah aşkına.? İsteyen bu akşamını ibadetle de geçirebilir.. Tamam, o gece taşkınlıkla yapılan zarar verici konulara din adamlarımız incitmeden, rencide etmeden ve toplumu bölmeden değinebilirler.. Nasihat edebilirler.. Ancak bunu yapacak kurum bellidir.. Diyanet bu işi gayet de iyi yapar..Noel miş.. Bizler Noel bilmeyiz ki.. Bu yabancı geleneğiyle veya inanışıyla ne alakası var şimdi bu küçücük mutluluğun.. Ama emir büyük yerden ya, öyleymiş.. Demek ki yeni nesil hoca efendiler böyle istiyorlar ( bizi daima doğru yönlendiren din adamlarımızı tenzih ederim).. Beyler, bunlar sadece bizi böler.. Allah Kuran’da “ Asla Bölünmeyin” diye buyurur..Bizim yaptığımız ne yazık ki tam tersi.. Haa bazı hoca efendilerin bunun tersini söylediklerini de duyuyoruz.. Evet, Kuran’ın anlam dünyasını tanımamız çok önemli idi.. Onu anlamak ve yaşamak, öncelikli olarak biz Müslümanların görevi olduğunu eksiksiz kabul ettik..

Evet sevgili okurlar.. Kuran mucizesini çözmemiz, belki de çok daha bilinçli yaşamın aydınlık yolu olacaktır. Çok zor mu.? Asla.. Tam tersine oldukça kolay. Çözüm, OKUMAK..

Ancak anlayarak okumak..Tarih boyunca Kuran’ı açıklamak üzere yüzlerce tefsir yazılmıştır.. Ve günümüzde bu çalışmalar aynen sürmektedir.. Bunlardan birine sahip olarak Kuran’ın aydınlık dünyası ile tanışmamızı sağlayan özlü bir tefsir veya mealler (tercümeler) büyük katkı sağlayacaktır.. Meal sayesinde okuyan kişi İslam’ın temel ilkelerini, Kuran’ın ilk anlamını ve Yaratan’ın bizlerden neler istediğini öğrenme imkanı elde eder.. Eğer biz Kuran’ı bir anlayabilseydik, ne yersiz tartışmalar, ne yersiz ağlamalar, ne de bilinçsiz dualar içinde bocalamazdık.. Kendini ulama zanneden sahtekar hocaların elinde oyuncak olmazdık.. Bize sunulan aydınlık yolu keşfetmek anlaşılan o kadarda zor değilmiş dostlar.. İlimin ve bilimin çözümüne okuyarak varacağız, besbelli.. O zaman Kuran’ın anlamını ve hikmetini okuyarak bulmaya ne dersiniz.?