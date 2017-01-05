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KURAN’I  BİR   ANLAYABİLSEYDİK…

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Sevcan TAMER

   Şu  yaşadığımız  karmaşık  ve  bilgi  kirliliğiyle  dolu  günler  besbelli  en  çok  dinimizin  zarar  görmesine  sebep  oluyor.. Saçma  sapan  bir  yığın  dini  yönlendirmeler  veya  birilerinin  nasihatleri  havalarda  uçtukça  sinirlerim  bozuluyor  inanınız.. Allah’ım  diyorum,  sen  bize  akıl  fikir  vermedin mi.? Sonra  cahiliye  devrinde yapılan  yanlışların  düzeltilmesi  adına Peygamberler  göndermedin mi.? Ve,  Mübarek  sözlerini   içeren  kutsal kitaplar  indirmedin mi.? Bunu  bilmeyen  var mı.?  Yok  tabii.. Bize,  yani  İslam  toplumuna ise hediye   edilen  Kuran,  Yüce  Katından  Müslüman  alemine  lütfedilmedi mi.? Allah’ın kelamı  olan  bu  yüce  kutsal  kitap  her  şeyin  en  doğrusunu  yazmaz mı.? “ Elhamdülillah..Ona ne şüphe”  dediğinizi  duyar  gibiyim.. İyi de,  Yaratanın  sözlerinin  anlayarak, hissederek  okunduğunu  söyleyebilir misiniz.?  Tamam,  genele  bakacak  olursak,  okumayı  sevmeyen  bir  toplum  olduğumuzu  gayet  iyi  biliyorum.. Ancak  öyle  değerler  vardır ki,  biz  onlar  üzerine  ahkam  kesemeyiz.. Fikir  yürütemeyiz..Bildiğimizce  ve  canımızın  istediğince  yorumlayıp, çevremize aktaramayız.. Vee,  işte  bu  değerlerin  en  üstünü  olan,  Allah  kelamı “KUR’AN-I KERİM“dir. Haaa,  toplum  olarak  Kuran’a  çok  büyük  saygı  gösterdiğimiz  ve  değer  verdiğimize  hiç  kuşku  yoktur.. Ancak  bu  durumun  sadece  bu  boyutta  kalması  tartışma  konusudur..

    Çocukluğumuzda  çoğumuz  yaz  tatillerinde  camilere  gider,  Kuran  dersi  almak  için    yarışırdık.. Evlerimizde,  büyüklerimiz  Kuran’ı   “Mushaf “  kabı  denen heybe  türü  torbalara  sokup,  öpüp  başına  koyar  ve  duvara  asarlardı.. Ellenmesi,  elde  dolaşmasını  günah    bilirdik.. Tüm  bu  cami  faslına  rağmen,  yine  pek  çoğumuz,  Kuran’ı  usulüyle  öğrenemez,  bir  kaç  sureyi  ezberlenmekle   yetinirdik.. Şimdi  anlıyorum ki,  Kuran’ı   evimizin  baş  köşesine  çok  kıymetli  ve  kutsal  bir  değer  olarak  kaldırmamız,  arabamıza  asmamız,  bela  ve  musibetlerden  korunmak  adına  üzerimizde  taşımamız,  onun  rahmet  ve  yol  gösterici  yapısından  istifade  etmemiz  için  doğru  yaklaşımlar  değilmiş.. Kuran’ın  asıl  amacı  insanların  aklı  ile  tüm  duygularını  buluşturmak,  yaşamında  bu  öğretilerden  ders  çıkarmasını   bilmekmiş.. Hatta  bu  konuda  Hz. Peygambere  hitaben  şöyle  denmiştir.. “ Biz   sana  insanlar  ayetlerini  okusunlar,  sonra  iyice  düşünsünler  ve  akıl  sahipleri  ondan  ibret  alsınlar  diye  feyizli  ve  bereketli  bir  kitap  indirdik”.. Yani  aklımıza  ve  vicdanımıza  hitap  ederek  seslenen  kutsal  kitabımızı,  bizler  hayatımıza  sokamamışız.. Bizlere  mesaj  olarak  geldiğine  inanmamıza  rağmen,  Kuran’ın  anlam  dünyasına  yabancı  kalmışız..

  Duyuyorum  arkadaşlardan.. Çeşit  çeşit  hoca, şeyh, efendi  insanlara  neyi  doğru  biliyorsa ve  işine  nasıl  geliyorsa  onu  anlatıyor.. Onlarca  doğru,  onlarca  yanlış  bir  biriyle  çarpışıp  duruyor.. Sonra birbirinin   fikrine  saygı  göstermeden,  senin  hocan  doğru  söylüyor,  benim  hocam  doğru  söylüyor  kavgası  sürüp  gidiyor.. O  hocaya  inanıp  müridi  olana   kadar  açıp  Allah’ın  sözlerini  okusak  olmaz mı.? İşte  İslam  ülkelerinin  hali.. Müslüman  halkına  reva  görülen,  onun  kafasının  karışıklığından,  bilgisizliğinden  istifade  eden  kan  emicilerin  oyunlarıdır.. Bakınız,  bu yanlış  dolduruşlar  yüzünden  birbirlerini  öldürüp  duruyorlar.. Yaşanan  en  masum  bir  hareketin  günah  ve  Allah’a  karşı  olduğu  beynine  kazınmasıyla  birer katil  olup  çıkıyorlar..Örneğin  son  günlerde  ortalarda  dolaşan  söz  “Müslümanlar  yılbaşı  kutlamaz”  Hocaları,  efendileri  söylemiş.. Arkadaşlar  rahmetli  babaannemin  çocukluğunda  bile  yılbaşı  gecesini  mutlu  geçirmek  varmış.. Hepsi  tam  anlamıyla tertemiz  ve  inançlı  Müslüman.. Yaptıkları,  her  günün  tersine  biraz  daha  özel  yemek,  radyo  dinlemek, birazcık  mutlulukla  yeni  seneye  adım  atmakmış.. Ne  var  bunda Allah aşkına.? İsteyen  bu  akşamını  ibadetle de  geçirebilir.. Tamam,  o  gece  taşkınlıkla  yapılan  zarar  verici  konulara  din  adamlarımız  incitmeden,  rencide  etmeden  ve  toplumu  bölmeden  değinebilirler.. Nasihat  edebilirler.. Ancak  bunu  yapacak  kurum  bellidir..  Diyanet  bu  işi  gayet de  iyi  yapar..Noel miş.. Bizler  Noel  bilmeyiz ki.. Bu  yabancı  geleneğiyle  veya  inanışıyla  ne  alakası  var  şimdi  bu  küçücük  mutluluğun.. Ama  emir  büyük  yerden ya,  öyleymiş.. Demek ki  yeni  nesil  hoca  efendiler  böyle  istiyorlar ( bizi  daima  doğru  yönlendiren  din  adamlarımızı  tenzih  ederim).. Beyler, bunlar  sadece  bizi  böler.. Allah  Kuran’da “ Asla  Bölünmeyin” diye  buyurur..Bizim  yaptığımız  ne  yazık ki  tam  tersi.. Haa  bazı  hoca  efendilerin  bunun  tersini  söylediklerini de  duyuyoruz.. Evet, Kuran’ın  anlam  dünyasını  tanımamız  çok  önemli idi.. Onu  anlamak  ve  yaşamak,  öncelikli  olarak  biz  Müslümanların  görevi  olduğunu  eksiksiz  kabul  ettik..

  Evet  sevgili  okurlar.. Kuran  mucizesini  çözmemiz,  belki de  çok  daha  bilinçli  yaşamın   aydınlık  yolu  olacaktır. Çok  zor mu.? Asla.. Tam  tersine  oldukça  kolay. Çözüm, OKUMAK..

Ancak  anlayarak  okumak..Tarih  boyunca  Kuran’ı  açıklamak  üzere  yüzlerce  tefsir  yazılmıştır.. Ve  günümüzde  bu  çalışmalar  aynen  sürmektedir.. Bunlardan  birine  sahip  olarak  Kuran’ın  aydınlık  dünyası  ile  tanışmamızı  sağlayan  özlü  bir  tefsir  veya  mealler (tercümeler)  büyük  katkı  sağlayacaktır.. Meal  sayesinde  okuyan  kişi  İslam’ın  temel  ilkelerini, Kuran’ın  ilk  anlamını  ve  Yaratan’ın  bizlerden  neler  istediğini  öğrenme  imkanı  elde  eder.. Eğer  biz  Kuran’ı  bir  anlayabilseydik,  ne  yersiz  tartışmalar,  ne  yersiz  ağlamalar,  ne de  bilinçsiz  dualar  içinde  bocalamazdık.. Kendini ulama zanneden  sahtekar  hocaların  elinde  oyuncak  olmazdık.. Bize  sunulan  aydınlık  yolu  keşfetmek  anlaşılan  o  kadarda  zor  değilmiş  dostlar.. İlimin  ve  bilimin  çözümüne  okuyarak  varacağız,  besbelli.. O zaman  Kuran’ın  anlamını  ve  hikmetini  okuyarak  bulmaya  ne  dersiniz.?     

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