‘Kurbağa adamlar’ Körfez’de hazırlanıyor
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan ve ‘Kurbağa Adamlar’ diye bilinen dalgıçlar, Körfez Belediyesi’ne ait yüzme havuzu bünyesinde eğitimlerini sürdürüyor.
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Körfez Belediyesi’ne ait Çamlıtepe’de bulunan yarı olimpik yüzme havuzu sadece çocuklara ve ilçedeki vatandaşlara değil, kurum ve kuruluşlara da hizmet veriyor. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü bünyesinde başarıyla görev yapan ve ‘kurbağa adamlar’ olarak da bilinen dalgıçlar da rutin eğitimlerini Körfez Belediyesi Yüzme Havuzu’nda gerçekleştiriyor.
KURUMLAR ARASI İŞ BİRLİĞİ
Denizde veya iç sularda kaybolan, atılan veya saklanan suç aletlerini aramak ve çıkartmak, tabi afet nedeniyle su altında kalan yerlerde kurtarma çalışmalarına katılarak yardımcı olmak gibi bir çok görevi bulunan dalgıçlar, eğitimlerini belirli periyotla gerçekleştiriyor. Yüzme havuzu yetkilileri, kurumlar arası iş birliğinin önemine değindi.
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Etiketler : Körfez Belediyesi, Çamlıtepe, Kurbağa Adamlar, dalgıç
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