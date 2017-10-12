‘Kurbağa adamlar’ Körfez’de hazırlanıyor

Körfez Belediyesi’ne ait Çamlıtepe’de bulunan yarı olimpik yüzme havuzu sadece çocuklara ve ilçedeki vatandaşlara değil, kurum ve kuruluşlara da hizmet veriyor. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü bünyesinde başarıyla görev yapan ve ‘kurbağa adamlar’ olarak da bilinen dalgıçlar da rutin eğitimlerini Körfez Belediyesi Yüzme Havuzu’nda gerçekleştiriyor.

KURUMLAR ARASI İŞ BİRLİĞİ

Denizde veya iç sularda kaybolan, atılan veya saklanan suç aletlerini aramak ve çıkartmak, tabi afet nedeniyle su altında kalan yerlerde kurtarma çalışmalarına katılarak yardımcı olmak gibi bir çok görevi bulunan dalgıçlar, eğitimlerini belirli periyotla gerçekleştiriyor. Yüzme havuzu yetkilileri, kurumlar arası iş birliğinin önemine değindi.

