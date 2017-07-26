Kurban Bayramı'nda sorun olmayacak!

İzmit Belediyesi’nde Kurban Bayramı için toplantı yapıldı.

Eylül ayı başındaki Kurban Bayramı için yapılan toplantıya Belediye Başkan Yardımcısı Güray Oruç, Zabıta Müdürü Nihat Kaymak, Kırsal Hizmetler Müdürü Mustafa Şener, veteriner hekim ile diğer ilgililer katıldı.

Solaklar Yolu üzerindeki Modern Hayvan Pazarı’ndaki toplantıda, Kurban Bayramı öncesi alınması gerekli tedbirler masaya yatırıldı. Kurban bayramı öncesi her hangi bir sorun yaşanmaması konusunda görüş alış verişinde bulunulan toplantıda pazar alanının düzeni, temizliği, 2017 yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliği gibi konular görüşüldü.

ZABITA 7/24 GÖREV YAPACAK

Vatandaşların sağlıklı, hijyenik ve çevre koşullarına uygun ortamda kurban alışverişi yapması için gerekli tüm önlemlerin alınacağı ifade edilirken, Modern Hayvan Pazarı’nda dezenfekte çalışmalarının rutin olarak yürütüleceği, pazar içinde 7/24 görev alacak zabıta ekiplerinin de hem pazara gelen vatandaşa, hem de kurbanlık hayvan satıcılarına en iyi hizmeti vermek için sürekli kontroller gerçekleştirecekleri kaydedildi. Toplantıda, geçmiş yıllarda olduğu gibi bu senede vatandaşlara kurban poşeti dağıtılması kararlaştırılırken, pazara getirilen kurbanlık hayvanların, veteriner hekimlerin kontrolünden geçerek satış alanına alınması kararlaştırıldı.

SIFIR SORUN

Modern Hayvan Pazarı'nda satıcılara tahsis edilecek padokların ücretlerinin de konuşulduğu toplantıda, İzmit halkının ve kurbanlık hayvan satıcılarının en iyi koşullarda kurban alışverişini yapması için inşa edilen pazar içerisinde hastalık şüphesi taşıyan hayvanların muhafaza edileceği karantina padokları, alım satım kantarları, giriş ve çıkışta araçları tamamen temizleyen dezenfekte tünelleri, misafir yatakhaneleri, soyunma ve duş odaları, mescit, mutfak, idari birimler, TIR parkı, samanlık, gebe hayvanların tespiti için gözlem bölümleri, sızdırmazlık esasına göre düzenlenmiş çevre kirliliği yapmayan gübre çukuru, yağmur ve temizlik sularının tahliyesi için yapılmış kanalların gözden geçirilmesi kararlaştırıldı.