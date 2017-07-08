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Kurbanlık fiyatları ne kadar olacak?

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Kurbanlık fiyatları ne kadar olacak?
Hayvancılık sektöründe ithalatta gümrük vergisinin düşürülmesi, dişi düve kesiminin yasaklanması ve et fiyatları tartışmasıyla birlikte, kurban bayramı öncesi kurbanlık fiyatları merak konusu oldu.

Manisa Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ahmet Kırlıoğlu, bu yıl kurbanlık fiyatlarının cep yakacağını, 1000 liranın altında kurbanlık bulunamayacağını söyledi

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, dişi düve kesimine yasak getirildiğini ve kurbanlık olarak sevkine izin verilmeyeceğini açıkladı. Manisa Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ahmet Kırlıoğlu, dişi düve kesiminin zaten yasak olduğunu, ancak yeniden gündeme getirilmesinin caydırıcı olacağını belirterek, kararı olumlu bulduklarını ifade etti. Ahmet Kırlıoğlu, "Böyle bir yasak zaten vardı, ama uygulanmıyordu. Bunun doğru bir karar olduğunu düşünüyoruz. Hayvan sayısının çoğalmasını sağlamalıyız. Normalde de düve kesilmemesi lazım. Dişi olmazsa üretimi yapamayız. Biz bunu baştan beri savunuyoruz" dedi.

"ÜRETEN KALMADI"

Canlı büyükbaş hayvanların ithalat gümrük vergisi yüzde 135'ten yüzde 26'ya düşürüldü. Karkas et ithalatında ise, yüzde 100- 225 arasında olan gümrük vergisi yüzde 40'a indirildi. Sektörde atılan bu adımlar yetiştiricilerin tepkisini çekti. Birlik Başkanı Kırlıoğlu, bu adımı talihsiz bir karar olarak yorumladı. Kırlıoğlu, "Et yurt dışında da pahalı. Yurt dışında da hayvan yok. Getirseler dahi çözüm olmaz. Çözüm, yerli üreticinin üretmesidir. Bizim desteklenmemiz lazım. İnsanlar hızla tarımdan, hayvancılıktan kaçıyor. Üreten kişi kalmadı. Piyasada küçükbaş bulamıyoruz. Girdi maliyetleri çok fazla. Sürekli ithalat kozunu kullanarak hayvan varlığımızı artıramayız" diye konuştu.

BAYRAMDA FİYATLAR ARTACAK

Piyasada kuzu bulunamadığını dile getiren Kırlıoğlu, bu yıl kurbanlık fiyatlarının yüksek olacağını belirtti. Geçen yıla göre artış olacağını savunan Kırlıoğlu, "İnsanlar yetiştirdikleri hayvanları kurbanda pahalı olacak diye şimdi satmıyor. Fiyatlar yükselecek. Fiyatlar kurbanda cep yakacak. Eğer dışarıdan hayvan bulup kurban zamanı getirmezse fiyatlar artacak. Küçükbaş kurbanlıklar bu yıl 1000 liranın üzerine kesin çıkar, kesinlikle altında bulunmaz. Şu anda bile küçükbaş hayvanlar 750-800 liraya mal oluyor. Büyükbaş kurbanlıklar ise 18 bin liraya kadar çıkabilir" dedi.

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