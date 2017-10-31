Kurs, ev hanımını iş sahibi yaptı

Kandıra’nın en uzak köylerinden birisi olan Karaağaç köyünde oturan Meltem Sarıbaş, uzun zaman önce kafasına koyduğu kendi işini yaparak para kazanma fikrini hayata geçirmek için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimleri piko kursuna yazıldı. Çocukları ile 60 kilometrelik yolu kar kış demeden kat ederek Kandıra KO-MEK kurslarına katılan Meltem Sarıbaş, burada öğrendikleri ile aldığı siparişleri evinde üretip satarak hayalini gerçeğe dönüştürdü.

Aldığı siparişleri yetiştiremez oldu

Kandıra Karaağaç köyünden ev işleri ve bağ bahçe işlerinin yanı sıra çocukları ile de uğraşan Meltem Sarıbaş, annesinden öğrendiği pike yapımını daha da geliştirerek kendine yeni bilgiler kattı. Haftada 2 gün, çocuklarını da yanına alarak köy minibüslerine binen Sarıbaş, dersleri kaçırmamak için 60 kilometre uzaklıktaki kurs merkezine hiç üşenmeden gitmeye devam etti. Yağmur çamur demeden pike yapımı kursuna devam eden Sarıbaş, azmi ve gayreti ile kısa sürede kendini geliştirerek kendi ürünlerini yapmaya başladı. Kısa sürede yaptığı birbirinden güzel pikolarla çevre köylerde adını duyuran Sarıbaş, şimdilerde aldığı siparişleri yetiştirmek için harıl harıl çalışıyor.

Kendi işini kurmayı hedefliyor

Her zaman yaptığı işlerde eşinden büyük destek aldığını söyleyen Meltem Sarıbaş, “Kendi işimi yapmak için Kandıra KO-MEK’te bulunan Piko Kursuna katıldım. Kursta öğrendiğim bilgilerle şimdi aldığım siparişleri yetiştirmeye çalışıyorum. Piko kursuna katılmak için çok zorluk çektim, kurs ve ev işinin yanı sıra çocuğumun olması beni epey zorladı. Ama bir bayan istediği zaman başarır” diyerek ev hanımlarına mesaj verdi.

Sıradaki hedefi kendi iş yerini açmak

Aldığı piko makinası ile evinde siparişlerini yetiştirmek için çalışan ve yakın zamanda kendi iş yerini açmayı hedefleyen Sarıbaş, “En azından ekonomik özgürlüğünüz için keyif aldığınız kurslara katılarak kendinizi geliştirin. KO-MEK kurslarından ve usta öğreticilerden çok memnunum. Bu vesile ile başta Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’na ve tüm KO-MEK ailesine teşekkür ediyorum” dedi.