Kürt halkı darbeye karşı iyi bir sınav verdi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Uluslararası 15 Temmuz ve Darbeler Sempozyumu’nun üçüncü gününde başkanlığını Çankaya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zeynep Karahan Uslu’un yaptığı oturumda Muş Alparslan Üniversitesi Öğr. Gör. Şeyhmus Orkin, “15 Temmuz Darbesine Karşı Kürtlerin Tutumu: Muş Örneği” başlıklı bildirisinde darbe girişimi sırasında Kürt halkının verdiği tepkileri anlattı.

KÜRTLER HDP İSTEMEDİĞİ HALDE MEYDANA İNDİ

Şeyhmuz Orkin, 15 Temmuz’da halkını savunmakla görevli ordu içerisindeki bazı kişilerin halka karşı silah kullandığını belirtti. “Kürtlerin darbeye karşı takınacağı tutum önemliydi” diyen Orkin, “Darbe öncesi bölgede yaşanan hendek hadisesi bölge insanının terör örgütü PKK ve HDP’ye karşı tutum almasını sağladı. Kürtler neden HDP istemediği halde meydana indi? Ortadoğu’da yaşanan ve 12 Eylül darbesinde yaşanan tecrübeler halkın böyle bir karar almasında önemli rol oynadı. Aydın Menderes’inin asılmasına seyirci kalan ve sonrasında yaşanan darbelere sessiz kalan halk 15 Temmuza seyirci kalmadı” dedi

TERÖR ÖRGÜTÜ TABANINI KORUMAYA ÇALIŞTI

HDP’nin 15 Temmuz sonrası tabanını korumak için sert söylemler kullandığını söyleyen Şeyhmuz Orkin, “Terör örgütünün sözcüleri darbe girişiminin başarısız olması sonrası Türkiye’ye karşı sert açıklamalar yaptılar. Bunun sebebi de Doğu ve Güney Doğuda meydanlarda bayraklı gösterilerdir. Bir anlamda tabanlarını korumaya çalışmışlardır. Diğer Kürt partileri de darbeye karşı olduklarını halkın sokağa çıkmalarını doğru bulduklarını açıkladılar’’ dedi.

HAKKÂRİ’DE 10 BİNDEN FAZLA KİŞİ BAYRAKLA YÜRÜDÜ

Şeyhmuz Orkin, “Başta Diyarbakır olmak üzere bölgedeki tüm şehirlerde valilik veya belediye binaları önü olmak üzere halk meydana çıktı. Hakkâri’de 10 binden fazla kişi ellerinde Türkiye bayrağıyla darbeye karşı yürüyüş yaptı. Kürtler darbeye karşı meydanlara çıktılar. Muş’ta henüz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan meydana çıkın açıklaması yapmadan halk meydanlarda toplandı. Darbe gecesi televizyon kanallarının gelişmeleri canlı yayında aktarmaları da Kürtleri motive etti. Muş’ta Türkiye’nin en büyük bayrağı açıldı. Kürt halkı darbeye karşı iyi bir sınav verdi. Devlet ve vatandaş örülen duvarlar kalktığında vatandaşın bayrağı ve ülkesine sahip çıktığı görüldü. Darbenin itibarsızlaştırmaya yönelik söylemlere kulak asılmadı” şeklinde konuştu.