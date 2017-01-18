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Kurt: “Tükenmişliğimizin son evrelerini yaşıyoruz”

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Kurt: “Tükenmişliğimizin son evrelerini yaşıyoruz”
Otobüs ve Minibüsçüler Kooperatif Birliği Başkanı Mustafa Kurt bugün kooperatif binasında basın açıklaması yaptı.

GİDERLERE ZAM GELDİ
Basın açıklamasında Otobüsçüler Kooperatif Başkanı Hasan Öztürk ve kooperatif üyeleri yer aldı. Başkan Kurt’un gündeminde ulaşıma zam talebi vardı.

 “Tükenmişliğimizin son evrelerini yaşıyoruz” diyen Başkan Kurt, “Kamuoyundan tepki alabiliriz ama onu da göz önüne almalıyız. 5 ay önce zam müracaatına başladık. 24 ay önce bize zam verildi. Bursa, İstanbul, Ankara gibi şehirlerde arkadaşlarımız zamlarını almıştı. Esnaf gerçekten zor durumda. Bizimde elimizden bir şey gelmiyor. Bizi belki ciddi anlamda eleştirecekler. Ekonomik sıkıntı yaşıyoruz. Ana ihtiyacımız mazotun litre fiyatı Ağustos ayında 3.51’ken şimdi 4.72 oldu. Gelen zam yüzde 30. Kocaeli’de ortalama 50 litre mazot yakan arkadaşlar var. Trafik sigortası, kasko, yağ bakımı gibi giderlere de zam geldi” şeklinde konuştu. 

BİLİR KİŞİ TAYİN EDİLSİN

Kurt şunları söyledi:

 “Sermayemiz insan ve nakit para.  Kamuoyunun bizi anlayışla karşılayacağını umuyoruz. Başka yapacak bir şey yok. Zammın kaçınılmaz olduğunu düşüyoruz. Yüzdelik olarak ne kadar alacağız biz de bilmiyoruz. UKOME kararını verecektir diye umuyoruz. Her binen yolcudan devlete yüzde 18 KDV ödüyoruz. Öğrenciyi indirimli taşıyoruz ama devlete her ay KDV ödüyoruz. Gerçek manada çok büyük sıkıntı var. Kocaeli’de 55 kooperatif var hepsinin de tarifesi var. Yüzdelik olarak belirlenir ve UKOME gündeminde karar uygulanır. Bilir kişi tayin edilsin devletten, vatandaştan ve belediyeden gelir ve gideri hesaplasınlar bizi anlayacaklardır."

Çiğdem ARMAĞAN

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