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Kurtar: “Bahri Yavuz ve ekibi inanılmaz şeyleri başarıyorlar”

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Kurtar: “Bahri Yavuz ve ekibi inanılmaz şeyleri başarıyorlar”
Beylerbeyispor’un teknik danışmanı olarak yıllar sonra İsmetpaşa’ya gelen, eski takımına rakip olan Güvenç Kurtar maç sonu gözlemlerini aktardı.

YUVAYA DÖNEN KUŞ GİBİ”

“Öncelikle burada olmaktan son derece mutluyum. Yuvaya dönen kuş gibi olduk, burası bizim evimiz. Neler yaşadık burada biliyorsunuz. Gelirken farklı duygular yaşadım, duygulandım. O yıllarda bizim yaptıklarımızı, aradan geçen uzun süreçte Türkiye’de yapan olmadı. Çıktığı ilk yıl ilk yarıyı lider bitiren, şampiyonluğa oynayan başka bir takım olmadı”

“HELAL OLSUN DİYORUM”

“Kocaelispor Süper Lig’e layık bir takım; büyük bir kulüp, köklü camia. Bahri Yavuz ve ekibini tebrik ediyorum, inanılmaz şeyleri başarıyorlar. Destek olmak lazım, nereden nereye geldi takım. Transfer yasağı var, ekonomik sıkıntı var. BAL’dan gel şampiyonluğa oyna. Hiç kolay değil. Ben helal olsun diyorum. İnşallah ilerleyen yıllarda Süper Lig’de görmek istiyoruz bu takımı”

“HATIR GÖNÜLLE İŞE GİRDİK”

“Beylerbeyi takımında zor bir göreve geldik. 20 puanla geldik, 8 maçta 37 puana ulaştık. Kulüp başkanı teklifte bulunduğunda bırak bu sezonu, gelecek yılın hesaplarını yap dedim. Ama hatırdı gönüldü böyle işe girdik. Özverili takım, başarmak için çalışıyoruz. Çıkıyorlar aslan gibi mücadele ediyorlar.  Beylerbeyi köklü bir kulüp, katkımız olursa mutlu oluruz. Tüm Kocaelisporlulara selamlar”

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