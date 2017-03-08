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Kurtdere’de süt inekçiliği anlatıldı

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Kurtdere’de süt inekçiliği anlatıldı
İzmit Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından köylerde bilinçlendirme eğitimleri veriliyor. 

İzmit Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından şimdiye kadar 47 köyde başta tarım ve hayvancılık olmak üzere çeşitli konularda bilgilendirme eğitimleri verildi. Yetkililer 48. eğitimin Kurtdere Köyü'nde süt ineklerinin beslenmesiyle ilgili olduğunu söylediler.

Kırsal Hizmetler Müdürlüğü'nden Veteriner Hekim Cihan Altıntaş, eğitimde süt ineklerinde beslenmenin hayvan sağlığı, halk sağlığı ve ürün verimliliği açısından önemine dikkat çekerek, ”İneklerde süt verimi 4 farklı dönem de incelenmektedir. Her dönem içerisinde süt verimi farklılıklar göstermekle birlikte ineklerde yaşam payı artı verim payı olarak düzenlenen beslenme programları farklı şekilde planlanmaktadır. Birinci süt alımı döneminde artan süt miktarıyla orantılı olarak enerji, protein ve diğer besin parametrelerine olan ihtiyaç artmaktadır. Bu dönem içerisinde inek ağırlık kaybetmesi ve günlük 0.5 kg canlı ağırlık kaybı normal kabul edilmektedir. İkinci süt alımı döneminde ise verim en yüksek seviyede olmakta ve bu dönemin en doğru şekilde geçirilmesi gerekmektedir. Bu dönem için düzenlenecek doğru bir beslenme programıyla inek kapasitesinin en yüksek verim seviyesine ulaşmakta ve dönem olabildiğince uzun tutulmaktadır. Üçüncü süt alımı dönemine gelindiğinde ise verim azalarak ilerlemekte beslenmenin verim payı azalmakta ancak doğru bir beslenme programıyla birinci dönemde kaybedilen canlı ağırlık geri kazanılabilmektedir. Dördüncü dönem ise kuru dönem olarak adlandırılmaktadır. Hem doğuma hazırlık hem de doğacak buzağının beslenme ihtiyacı için süt alımı yapılmamakta, yalnızca ineğin yaşam payı gözetilerek beslenme programı düzenlenmektedir” dedi.

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