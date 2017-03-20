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Kurtulmuş: Yeni KHK çıkacak

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Kurtulmuş: Yeni KHK çıkacak
Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Kurtulmuş, Bakanlar Kurulu toplantısına ilişkin açıklama yaptı.​ Kurtulmuş "Yeni bir Kanun Hükmünde Kararname (KHK) çalışması var. Son noktaya doğru getiriliyor" dedi.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, Bakanlar Kurulu toplantısına ilişkin yaptığı açıklamada "Yeni bir Kanun Hükmünde Kararname (KHK) çalışması var. Son noktaya doğru getiriliyor" ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş'un açıklamaları şöyle:
"Diyarbakır, Mardin, Şırnak ve Hakkari illerinde terörden zarar gören çiftçilerimizin, tarımsal kooperatiflerin ve tarım işletmelerinin Ziraat Bankası ve tarım kredi kooperatiflerine olan borçlarının ertelenmesiyle ilgili bir karar bugün Bakanlar Kurulumuz tarafından imzalandı"
Avrupa'nın Faşizm ve Nazizm konusunda geleceklerinden endişe duyuyoruz.
Avrupa'nın tavrı vatandaşlarımızın ferasetle oy kullanmasını sağlar.
Terör örgütü PKK'nın Almanya'da açık bir şekilde gösteri yapmasına izin verildi.
Yeni bir KHK çalışması var. Son noktaya doğru getiriliyor."

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