TRT 1 ekranlarında 24 Şubat Cuma günü yayına girecek Payitaht Abdülhamit dizisinin çekimlerini canlı izlemek için gelen Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş’a dizi setinde padişah kaftanı hediye edildi.

PROTOKOL SEKA FİLM PLATOSUNDA

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş’un İzmit Seka Film Platosundaki ziyaretinde kendisine Vali Hasan Basri Güzeloğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, AK Parti İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, TRT Genel Müdürü Şenol Göka filmin başrol oyuncusu Abdülhamid’i canlandıran ünlü oyuncu Bülent İnan, Filmin yönetmeni Serdar Akar, Yapımcısı Serdar Öğretici, İzmit Kaymakamı Ersin Emiroğlu, İl Kültür ve Turizm Müdürü Adnan Zanburkan ile filmin oyuncuları eşlik etti.

BÜYÜKŞEHİR’E TEŞEKKÜR

Bakan Kurtulmuş film setinde kısa bir gezinti yaptıktan sonra yayına girmediği için basına kapalı olarak filmden kısa kesitler izledi.

Kurtulmuş, “Bu dizinin şimdiden TRT’de yayınlanan Diriliş Ertuğrul filmine de rakip olacağını düşünüyorum. Belediyelerin yol, park, asfalt yapan kurumlar olmaktan çıkıp kültürel faaliyetler de destek veren kurumlar olmaları ayrıca bizleri mutlu ediyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesine katkı ve desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Filmin çekildiği mekânlar, kıyafetler ve eşyalar çok profesyonelce hazırlanmış” dedi. Film platosundaki basın açıklamasının ardından Bakan Numan Kurtulmuş’a padişah kaftanı hediye edildi.

TAMAMI İZMİT’TE ÇEKİLECEK

Payitaht Abdülhamit dizisinin neredeyse bütün bölümleri İzmit Seka Film Platosunda çekilecek. Başrol oyunculuğunu Bülent İnal’ın yaptığı dizide Özlem Conker, Selen Öztürk, Akın Akınözü, Ezgi Eyüboğlu, Hakan Boyav, Saygın Soysal, Umut Kurt’un üst rollerde yer alacağı dizinin elliye yakın ana kadro oyuncu olmak üzere figüranlarla birlikte 400 ila 500 kişilik oyuncusu rol alacak. Zaman zaman Yeşilçam’ın usta ve emektar oyuncuları da seyirciyle buluşacak. Dizide, 120 kişilik teknik ekip görev yapacak.

KENTTE BÜYÜK REKLAM OLACAK

Kocaeli için büyük bir reklam yapması planlanan oyunun Görüntü Yönetmenliğini Filinta’nın muhteşem görüntülerine imza atan Sami Saydan üstlenirken, Uygulayıcı Yapımcılığını Özlem Taşpınar, Sanat Yönetmenliğini Yelkan İşkorkutan, Sanat Danışmanlığını Reza Hemmatirad, Kostüm Tasarımını Barış Karaca, Tarih Danışmanlığını Azmi Özcan, Konsept Danışmanlığını Selman Kayabaşı, Cast Direktörlüğünü Tuncay Altınoğlu, Kurgu Yönetmenliğini Kemalettin Osmanlı ve Müziklerini Yıldıray Gürgen üstleniyor. Dizinin Post ve Mix’ini Üs Yapım üstlenirken, Efekt ve CGI’lara Digiflame imza atacak.

Şennur YILDIZ