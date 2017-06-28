Kurtuluş gününde iki ayrı tören

28 Haziran İzmit’in düşman işgalinden kurtuluşunun 96’ncı yılında resmi ve sivil olmak üzere iki ayrı tören düzenlendi.

İlk olarak İzmit Belediyesi tarafından Kültür Tepesi’nde bulunan Atatürk Heykeli’nde resmi tören düzenlendi. Törene; İzmit Kaymakamı Ersin Emiroğlu, İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, Garnizon Kurmay Albay Ersin Aydemir, İzmit İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen, Muharip Gaziler Derneği Başkanı Yusuf Coşkun, DSP İl Başkanı Hülya Yıldırım, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcuları, bazı STK üyeleri gaziler, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı. Çelenk sunumu ile başlayan tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile devam etti. Tören sonunda Bağçeşme Mezarlığı’ndaki şehitlik ziyaret edildi.

SERVETİYE GEÇİLEMEZ OLDU

Törende konuşan İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, “Kurtuluşumuz; şehrimize, ülkemize, milletimize ve dünya insanlarına kutlu ve mutlu olsun. Anadolu Müslüman Türklere yurt olduğundan itibaren sürekli bir mücadele savaş ve işgal sahnesi olmaya çalışıldı. Onlardan bir tanesi kurtuluş mücadelesi sırasındaydı. Vatanın her bir yanı Avrupa emperyalist ülkeleri tarafından işgal edilirken şehrimiz de işgal edilmişti. Başı çeken Yunan güçleri İzmit halkına, masum insanlara katliamlar yaptı. Başta başkomutan Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları Anadolu ve İzmit’i en güzle şekilde vatanını bayrağını, namusunu, devletini, toprağını, ezanını koruyacaktı ve öyle oldu. Fatma Seher, İpsiz Recep, Yahya Kaptan aslanlar gibi öne geçti ve Kocaeli’nin Çanakkale’si olan Servetiye geçilmez oldu. Peş peşe Anadolu’dan zaferler geldikçe burada kahramanlar mücadele etti. 28 Haziran’da son Yunan da nefesini tutarak arkasında “İlk hedefiniz Akdeniz ileri “diyen Mustafa Kemal’in askerlerine burayı teslim etti. O günlerden bu günlere Anadolu yurdumuz kem gözler altında kaldı.

15 TEMMUZ’DA DA VATAN KURTARILDI

Daha yeni 15 Temmuz’da başka versiyonuyla ülkemiz emperyalist güçlerin saldırısına uğradı. Sırada kahramanların torunları vardı. Aslanlar gibi tanklara ve helikopterlere göğüs gerdiler. Vatan, namus, devlet ve ezanlar kurtarıldı. Bugün coşkuyla bu kurtuluşu kutlarken bunları derinlemesine düşünüp ona göre kıyamete kadar sürecek yurt savunmasında hazır olmalıyız. Kahramanlarımızı şu an da bile sınır güvenliği için kahramanca mücadele diyorlar. Vatan, Cumhuriyet, bayrak, ezan ve değerler için canını veren tüm şehirleri minnetle anıyoruz. Onlara vefa görevimiz; daha çok çalışmak, üretmek ve daha çok birlik ve beraberlik içinde olmak. Gazilerimize şifalarımız sunuyoruz. Yarınlarda işte buradaki gençlerimiz; Fatihlerin, Yavuzların, Süleymanların, Mustafa Kemallerin torunları olarak bu ülkeye, bu millete, bu bayrağa, bu Cumhuriyet’e sahip çıkacaklar. Gözümüz arkada kalmayacak. 28 Haziran İzmit’imizin kurtuluşu İzmit’imize, ülkemize, milletimize kutlu olsun” dedi.

SİVİL TÖREN

Resmi törenin ardından Biz İzmit’iz Grubu üyeleri heykelde bir araya geldi. Hüseyin Erol öncülüğünde gerçekleşen törene; ÇYDD İzmit Şubesi eski Başkanı Gülşen Müstecaplıoğlu, bazı STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Hüseyin Erol, “Buraya gelme duyarlılığı gösteren değerli hemşerilerime çok teşekkür ediyorum” dedi. Erol’un konuşmasının ardından grup üyeleri saygı duruşunda bulunarak devamında İstiklal Marşı’nı okudu.

Ayşegül Kalaycı

