Kurtuluş yolunda önemli bir eşik aşıldı  

Kocaelisporlular olarak hepimizin gözü kulağı dün KEV kongresindeydi. Her ne kadar yaklaşık bir ay önce KEV Başkanı Zeynel Başlak, Büyükşehir Belediye Genel Sekreteri ve Kocaelispor Başkanı ile ortaklaşa düzenlenen basın toplantısında, “Kongrede aday değiliz, Bahri Yavuz’u destekliyoruz” dese de, son anda bir terslik olur, birisi liste yapan endişesi içindeydik. Bu yüzden dünkü yazımda inşallah son dakikada bir aksilik olmaz, çomak sokan çıkmaz demiştim.

Çok şükür ki, korktuğumuz gibi bir durum olmadı. KEV kongresi Kocaelisporluların istediği gibi sonuçlandı. Bayrak artık Bahri Yavuz’un ve arkadaşlarının elinde. Çok büyük mücadeleler sonrasında muradımıza erdik diyebiliriz. Süreç tam tıkındı derken olağanüstü kongre kararı olarak Kocaelispor’un yoluna açan KEV yönetimindeki 5 isim(Zeynel Başlak, İsmail Kalkandelen, Murat Güven, Rasim Su, Yücel Baran) başta olmak üzere, katkısı olan tüm mütevelli üyelerine teşekkür ediyoruz. Kocaelispor’u borç batağından kurtarmak için tesislerin gerçek değerine satılmasından başka yol yoktu.

Dünkü kongrede satış sürecine, daha doğrusu kurtuluş sürecine dair en önemli eşiklerden biri aşıldı. Sorumluluk, yetki artık Kocaelispor Başkanı Bahri Yavuz’da. Siyasi iradenin imar değişikliği konusunda zaten sözü var. Ben bir olumsuzluk çıkacağını sanmıyorum. Suretle o değişiklik yapılacaktır. Sonrasında olabilecek en iyi rakama tesisleri satarak inşallah Kocaelispor’un tüm borcunu temizleyeceğiz. 24 Aralık 2016, inşallah olacak kurtuluşun miladı.

Teşekkürler Darıca G.B

Öncelikle Darıca G.B yönetimini, Kayseri ile oynadıkları ve ulusal kanaldan canlı olarak yayınlanan kupa maçına kentin diğer kulüplerinin amblemlerini de bulunduran “Terörü lanetliyoruz” pankartıyla çıkma düşüncesi için içtenlikle kutluyorum. Pek rastlanan bir durum değildi. Darıca G.B, Kocaeli kentini temsil etmenin sorumluluğuyla hareket etmiş, teröre lanet pankartında tüm kent takımlarının imzası olmasını istemiş. Kimse onlara böyle yapın dememiş. Diğer kulüplerin önceden bu durumdan haberdar olduklarını da düşünmüyorum. Gördüklerinde şaşırmış ve çok sevinmişlerdir. Ki, Kocaeli Birlikspor Kulübü resmi sitesinden teşekkür etmiş.

PANKARTIN KESİLMESİ OLAYI

Pankartın kesilmesi olayına ve oluşan tepkilere gelince. Sarı-Yeşilli yönetim hem profesyonel, hem BAL takımlarının yani 8 kulübün birden amblemlerini kullanmak isteyince haliyle pankartın boyu uzun olmuş. Talimata göre pankartın eni 1, boyu 14 metreyi aşmamalı. Darıca G.B’nin pankart boyu talimatlarda belirtilen ölçülerden büyük olunca, çaresiz fazla olan kısmı kesilmiş. O kesilen bölümde Derincespor, Gebzespor, Hereke Yıldız ve Çayırovaspor’un amblemleri varmış. Diyenler olabilir böylesi anlamlı bir düşünce için pankartın boyuna mı bakılır, temsilci işgüzarlık etmiş diye. Nitekim Gebze basınında bununla ilgili tepkiler var.

KENTİN SESİ OLDULAR

Bence mesele yapılacak konu değil. Bir talimat varsa, uyulmalı. Yoksa suiistimaller olur, önüne geçemezsiniz. Keşke Darıca G.B talimatın izin verdiği ölçüye göre pankartı hazırlasaydı da, kesmeye gerek kalmasaydı. Ancak bunu niye yapmadılar diye kızacak halimiz yok. Burada niyet önemli. Darıca G.B profesyonel ve BAL’daki tüm takımların adını kullanmak, kent adına ortak ses vermek istemiş. Düşünce güzel, niyet iyi. Kupada kenti temsil eden tek takım olmanın sorumluluğuyla, ulusal kanal aracılığıyla tüm Türkiye’ye Kocaeli ilinin mesajını verdiler. Fikir kimden, kimlerden çıktıysa kutluyoruz, Darıca G.B kulübüne teşekkür ediyoruz.



Hayırlı olsun Yusuf Hocam

Geçen sezon ilk yarının ortalarında göreve geldiğinde Gölcükspor kelimenin tam anlamıyla uçurumun kenarındaydı. 1984 yılında kurulan, kuruluşundan bu yana profesyonel liglerde yer alan Kırmızı-Siyahlı camiada takımın amatöre düşmesinden ciddi bir endişe duyuluyordu. Yönetim Yusuf Tokuş’u göreve getirdi. Tokuş adeta sihirli bir değnek gibi takıma dokundu ve suretle yukarılara çıkardı. Acaba düşer mi denilen takım, Tokuş’un ellerinde Play-Off’u kovaladı, sadece bir puanla kaçırdı. Tokuş sezon başı kadroda köklü değişime gitti, ciddi risk aldı. Nitekim ilk 7-8 hafta işler hiç iyi gitmedi. Takım düşme hattından uzun süre çıkamadı. Ancak zaman Tokuş’un sezon başı operasyonunu haklı çıkardı. Kadronun oturmasıyla takım şaha kalktı ve tam 9 hafta yenilgi yüzü görmedi. İlk yarı bitimi itibariyle Tokuş’un Gölcükspor’u Play-Off hattının ensesinde. Yusuf Tokuş, Gölcükspor’dan önce ilk teknik direktörlük deneyiminde Sivas Belediyespor’u 2.Lig’e çıkarmıştı. Sivas’tan sonra Gölcük’te yaptıklarıyla Türk futbolunun istikbal vaat eden teknik adamlarından biri olacağını gösterdi.

Yusuf Tokuş’un diplomasız olması ciddi bir sıkıntıydı. Gölcükspor yönetimine bunun için sert eleştirilen yapıldı. Antrenörler Derneği de haklı olarak bu durumdan rahatsızdı. Kuşkusuz ki, diplomasız antrenörlük yapmak, başka deyişle sahaya yönetici kartıyla girmek yakışıksız, etik olmayan bir durumdu. Tokuş’a sorduk bunu, başvuru yaptığını ancak sıranın bir türlü kendisine gelmediği yanıtını aldık. Yoksa, diplomasız antrenörlük yapmak gibi bir düşüncesi yoktu. Sergen Yalçın gibi, “Ne gereği var, diploma mı teknik direktörlük yapacak” mantığında değildi. Nihayet sezon başı Tokuş’a sıra geldi ve kursa gitti. Birkaç gün önce de UEFA B diplomasını aldı. 3.Lig’de takım çalıştırmak için yeterli değil bu diploma ancak en azından Tokuş artık yönetici olarak değil, yardımcı antrenör sıfatıyla sahaya girecek. Artık kimse Tokuş için diplomasız diyemeyecek, Gölcükspor yönetimini belgesiz birini çalıştırdığı için suçlayamayacak. Sevgili Yusuf Hoca’ya antrenörlük diploması hayırlı olsun. Bu ilk adımdı. UEFA A ve en son Pro Lisans alacağı günlerde de buralarda olur inşallah.