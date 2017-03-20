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Kuruçeşme Pazarı’nda Ceyhan’dan ‘Evet’ turu

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Kuruçeşme Pazarı’nda Ceyhan’dan ‘Evet’ turu
AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şemsettin Ceyhan ve İzmit İlçe Başkanı Ali Korkmaz, İzmit İlçe SKM tarafından düzenlenen program kapsamında bugün Kuruçeşme Pazarı’nda esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi.

Kuruçeşme Kapalı Pazar Yeri’ni kalabalık heyet olarak ziyaret eden AK Parti İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, tüm tezgahları dolaştı, pazarcılarla sohbet etti. Ceyhan ve Korkmaz, pazarcılara 16 Nisan’daki Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi halk oylamasıyla ilgili bilgilendirmede bulundu. Başkan Ceyhan, “Yapılacak olan referandumun kişiler için değil, Türkiye için. Yeni sistem kişiler için değil, güçlü Türkiye için yapılıyor” dedi.

PAZARCILARDAN OLUMLU GÖRÜŞ

AK Partili heyetini büyük bir ilgiyle karşılayan, ağırlayan pazarcılar, çalışmalardan memnun olduklarını da aktardılar. Bu arada, bazı pazarcılar kapalı pazar yerlerinin kendi işlerini de kolaylaştırdığını dile getirdiler. Pazarcılar, Ceyhan ve Korkmaz’ın bu ziyaretlerine teşekkür ederken, 16 Nisan’da ülke için en doğru kararın verileceğine inandıklarını belirttiler.

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