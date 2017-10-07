Kuruçeşme’ye tramvay geliyor

Perşembe günü ertesi günkü gazetenin işi bitti. Eve gitmeden önce odamda yorgunluk çıkartıyor, bir sonraki günün hazırlıklarını yapıyorum. Çat kapı, misafirim geldi: Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram. Belli, O da yorucu bir gün geçirmiş. Yüzü kıpkırmızı. Gün boyu Gebze bölgesindeydi. Metro projesinin tanıtımını Başkan’la birlikte yaptılar. İlhan Bayram, ziyaretini şöyle anlattı:

“Her zaman randevulu geliyoruz. Resmi ziyaret oluyor. Bu özel ziyaret. Şantiyeleri dolaşmak için makamdan çıktım. Yolda giderken, bir dostla birlikte akşam çayı içmek istedim”

“GEBZE DENİZE ULAŞACAK”

Aynı gün, Şehit oğlu Abdülsamet Özen’in adını taşıyan İzmit’teki yeni çocuk parkının açılış törenine katılan Hüseyin Fehmi Özen, tavşankanı akşam çaylarını getirdi. Tam bir dost sohbeti. Elbette söz, devam eden işlere de geldi. Genel Sekreter Bayram, aynı gün tanıtımını yaptıkları Gebze Metrosu hakkında konuştu:

“Çok önemli bir proje. Gebze’yi Darıca’dan denizle buluşturuyoruz. İstanbul’dan Gebze Organize Sanayi Bölgesi’ne gelip giden çalışanların trafiğini tamamen yer altına alıyoruz. Gebze’nin bu projeye ihtiyacı vardı. Çok güzel olacak. Temelini, 2018 yılının ilk yarısında atmış oluruz.

BÜYÜK RÜYA: YER ALTINDAN TAKSİM MEYDANINA

Gebze metrosu, elbette bir başlangıç. Projeyi, İstanbul’daki metro projelerini hazırlayan firma çizmiş. İlimizdeki metro, her açıdan İstanbul metrosuna uygun olacak. Gebze bölgesinde Darıca-GOSB arasındaki 16 kilometrelik metro tamamlanınca-2023 öngörülüyor- Gebze’den İzmit yönüne metro için çalışma başlayacak. Tabii bu çok büyük, çok uzun iş. Büyük hayal şu: Perşembe Pazarı alanından metroya binecek, Taksim meydanında anıtın önüne çıkacağız. Bütün yolculuk yer altından.

“Herhalde 2071 hedefidir” dedim. Bayram, “Yaşarsak göreceğiz” dedi. Bizim ömrümüz yeter de İzmit’ten İstanbul’a yer altından metro ile gidersek, Genel Sekreter Bayram’a Nevizade’de keyifli bir yemek vaat ettim.

TRAMVAY KURUÇEŞME’YE GİDİYOR

Genel Sekreter İlhan Bayram’a, tramvay yolunun uzaması vaadini sordum. Şöyle anlattı:

“Batı yönüne proje bitti. Başkan’a sunum yaptık, onaylandı. Önümüzdeki hafta ihale hazırlıkları biter. Tramvay yolunu ilk etapta Elginkan okulları bölgesine uzatıyoruz. Aynı ihale kapsamında Kuruçeşme’ye kadar uzatacağız.”

Hedef, 2019 seçimlerinden önce Kuruçeşme’ye tramvayı götürmek.

“Doğu yönüne ne zaman?” diye sordum. Şehir Hastanesi’ne kadar olan güzergah için DSİ ile olan problemleri aştık. Doğu yönüne önce Şehir Hastanesi’ne gideceğiz. Artık bunlar 2019’da seçim vaadi olacak”

AK Parti 2019 mart ayındaki yerel seçimlere gidilirken İzmit tramvayına gösterilen ilgiyi konuşacak. Çok büyük ihtimalle de batı yönünde Derince’ye, doğu yönünde Köseköy’e kadar tramvay yolu sözünü seçim vaadi olarak ortaya koyacak.

Çaylar bitti. Sohbet güzeldi. Genel Sekreter Bayram, şantiye ziyaretleri için çalışmaya devam edecekti.

Benim için “Haydi Abbas, vakit tamam” zamanı. Doğru eve gittim…

Gaziantep günlerine gitmelisiniz

Eski Bakan Fatma Şahin Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı olduktan sonra gerçekten önemli işler yaptı. Gaziantep, damak lezzeti ile ünlü. Belediye’nin çabaları ile gurme turizm konusunda dünyaya açıldı. Artık Avrupa’da pek çok insan lahmacunu, kebabı, baklavayı biliyor.

Türkiye’nin büyük şehirlerinden insanlar günü birlik yemek yemek için Gaziantep’e gidiyorlar. Bizim uçağımız bile yok. Olsa, ben de çok istiyorum.

Gaziantep’e gitmek biz İzmitliler için zor. Ama şu günlerde Gaziantep ayağımıza geldi. Eski Gölcük Yolu üzerindeki Büyükşehir Belediyesi Uluslararası Fuar Merkezi binasında 1’nci Gaziantep Günleri etkinliği başladı. Etkinlik dün açıldı. Henüz ben de gitmedim. Ama 16 Ekim’e kadar sürecek ve mutlaka gitmek istiyorum.

Boğazına düşkün, kebap türü yemeği seven herkese tavsiye ederim. Ayağımıza kadar gelmişken, Gaziantep Günleri etkinliğini mutlaka ziyaret etmek lazım. Umarım, Büyükşehir Belediyesi Fuar Merkezi binasında gerekli baca sistemi de kurulmuştur. Bütün bina kebap kokarsa bu işin tadı olmaz. Ama ortam güzelse, çıtır bir lahmacun, usta elinden çıkmış nefis bir kebap ve bol fıstıklı baklava ne güzel gider. Bir gün için diyabet sorununu bile askıya alabilir, ne yapalım şalgam suyu ile kebabı götürmeyi kabullenebiliriz.

Lüfer zamanı

1 Eylül’de yeni balık sezonu açıldığından beri, bu haberi yapacağım günü bekliyordum. Nihayet dünkü gazetede İzmit Balık Pazarı’na ilk lüferlerin geldiğini haber olarak koyabildim.

Bu yıl balık sezonu çok iyi başlamadı. Uskumru yıllar sonra çıktı, biraz balıkçıyı kurtardı. Bir de sardalya çok keyifli. Bu yıl her gördüğümde çok üzüldüğüm küçük çinakoplar, yapraklar da yok. Geçen gün, tam porsiyonluk lüferler Balık Pazarı’na geldi. Şimdilik tanesi 25 TL. Umarım yakın zamanda 10-15 TL’ye inecek kadar bollaşır.

Balıkların şahı, padişahı hiç kuşkusuz Lüfer’dir. Ama evde balık yapacaksanız, Lüfer almayın,. Lüfer’i pişirmek de büyük ustalık ister. Çok hassas ayarları vardır. Evde Lüfer’i ziyan edebilirsiniz. Çıkın ailece bildiğiniz bir balık lokantasına gidin, yiyin. Ya da artık dükkanda balık pişirip, evlere servis yapan pek çok işletme var. Dışarıda ustasına pişirtip, soğutmadan folyo içinde eve taşıyın.

Artık Lüfer zamanı dostlar. Sultanların Balığı Lüfer’in hakkını mutlaka verin. O canım balığı ayran veya fanta ile yemeyin.

Bu arada, şu balık pazarı konusunu hatırlatayım. Mevcut İzmit Balık Pazarından balık alırken, her an tramvay altında kalma riski var. Bu şehir Balık şehri. Bakın, Lüfer bile var. Ne olur, şu 8 balıkçı dükkanı, 2 manav dükkanından oluşacak yeni Balık Pazarı’nı yapın artık. Gelecek sezon rahat rahat Lüfer’leri seyredelim, beğendiğimizi seçim alabilelim.

DUVAR YAZISI

Metro Gebze’den başlıyor.

İzmit’e kadar geldiğini görmek

için şöyle 90-100 yıl kadar

yaşamak gerekiyor…