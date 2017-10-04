Kuş gözleme günü
Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Kocaeli Şube Müdürlüğü, bugün kuş meraklılarını kuş gözleme etkinliğine davet ediyor.
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10.30-14.00 ARASI
Bugün, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü. Türkiye’de göçmen kuşların en önemli uğrak alanlarından biri olan Eski Gölcük Yolu kenarındaki bataklık alanda (İzmit körfezi Sulak alanı), kuş gözlemi yapılacak. İstanbul’dan Kuş Gözlem topluluğu temsilcileri de bölgeye gelecekler. Dileyen herkes çok çeşitli türden kuşların gelmesinin beklendiği etkinliğe katılabilir.
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Etiketler : Kuş gözleme günü, Kocaeli, İzmit, İzmit körfezi
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