Kuş gözleme günü 

10.30-14.00 ARASI

Bugün, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü. Türkiye’de göçmen kuşların en önemli uğrak alanlarından biri olan Eski Gölcük Yolu kenarındaki bataklık alanda (İzmit körfezi Sulak alanı), kuş gözlemi yapılacak. İstanbul’dan Kuş Gözlem topluluğu temsilcileri de bölgeye gelecekler. Dileyen herkes çok çeşitli türden kuşların gelmesinin beklendiği etkinliğe katılabilir.



