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Kuş, itfaiye ekiplerini seferber etti 

Kuş, itfaiye ekiplerini seferber etti 

İzmit Hürriyet Caddesi’nde bir ağaca takılan kuş için itfaiye ekipleri seferber olurken meraklı vatandaşlar ise anı kaydetmek için telefonlarına sarıldı.

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İzmit Hürriyet Caddesi’nde ağaca takılan bir kuş Acısu Vergi Dairesi çalışanları tarafından fark edildi. Uzun bir süre takıldığı yerden kurtulamayan kuş için vatandaşlar tarafından İtfaiyeye haber veridi. Olaya yerine gelen itfaiye ekipleri kuşu takıldığı yerden kurtarmak için çalışma başlatırken meraklı vatandaşlar da o anları kaydetmek için telefonlarına sarıldı. Çırpınmaktan yorgun düşen kuş, İtfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Baygın haldeki kuş itfaiye ekiplerince Kandıra Hayvan Barınağı’na götürüldü.
 

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