Kuş sesleri arasında kadınlar spor yapıyor
İzmit Belediyesi’nin spor kurslarına katılan kadınlar, havaların güneşli olduğu zamanlar, sporlarını açık alanda yapıyor.
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Halen İzmit’in 15 ayrı noktasında bulunan ücretsiz spor salonlarına kayıtlı kadınlar, Cephanelik bölgesinde kuş ve su sesi arasında keyifli bir çalışma gerçekleştirdi. Asırlık ağaçlar arasında sporlarını yapan İzmitli kadınlar “ havaların yağışlı olduğu günler salonlarda, güneşli günlerde de açık alanlarda spor yapmanın keyfi bir başka oluyor. Bizlere böyle bir imkanı sağlayan İzmit Belediye Başkanımıza ve emeği geçenlere teşekkür ederiz” dediler.
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