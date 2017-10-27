Kuş sesleri arasında kadınlar spor yapıyor

Halen İzmit’in 15 ayrı noktasında bulunan ücretsiz spor salonlarına kayıtlı kadınlar, Cephanelik bölgesinde kuş ve su sesi arasında keyifli bir çalışma gerçekleştirdi. Asırlık ağaçlar arasında sporlarını yapan İzmitli kadınlar “ havaların yağışlı olduğu günler salonlarda, güneşli günlerde de açık alanlarda spor yapmanın keyfi bir başka oluyor. Bizlere böyle bir imkanı sağlayan İzmit Belediye Başkanımıza ve emeği geçenlere teşekkür ederiz” dediler.