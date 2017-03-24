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Kuşadası'nda facia! Cesetler kıyıya vurdu

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Kuşadası'nda facia! Cesetler kıyıya vurdu
Göçmenleri taşıyan lastik botun Ege Denizi'nde batması üzerine kıyıya cesetler vurdu. İlk gelen bilgilere göre, 11 can kaybı var.

Sahil Güvenlik ekipleri kayıpları arıyor, olay yerinde çekilen fotoğraflarda cesetlerin şezlonglara dizildiği görülüyor.

Aydın'ın Kuşadası ilçesi Davutlar beldesi mevkiinde göçmenleri taşıyan lastik bot battı, cesetler kıyıya vurdu.  22 kişiyle Ege Denizi'ne açılan bottaki 11 kişi yaşamını yitirdi. İlk gelen bilgilere göre yedi kişi kurtarıldı. Kayıp dört kişi ise Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından aranıyor.

Bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildiğini bildiren Doğan Haber Ajansı'nın servis ettiği fotoğraflarda, cesetlerin kıyıdaki şezlonglara dizildiği görülüyor. Türkiye ve Avrupa Birliği (AB) arasında geçen yıl ilkbaharda imzalanan anlaşmayla, Ege Denizi'ndeki Yunanistan rotası kapanmıştı. Geçen yıldan bu yana Türkiye-Yunanistan hattında büyük bir facia kayıtlara geçmiş değil.

Akdeniz'de dün batan iki botta 200'den fazla göçmen boğulmuştu

Ege Denizi'nin kapatılmasıyla göçmenlerin rotası Libya-İtalya'ya döndü. Geçen yıl 5 binden fazla göçmen Avrupa'ya ulaşmaya çalışırken Akdeniz'de boğuldu, BM verilerine göre 2016 en ölümcül yıl olarak kayıtlara geçti.

Son olarak, İspanyol yardım kuruluşu Proactiva, Akdeniz'de 200'den fazla göçmeni taşıyan iki botun battığını dün duyurdu.

Uluslararası Göç Örgütü, Libya'dan İtalya'ya gitmeye çalışan 6 binden fazla göçmenin son birkaç günde kurtarıldığını hafta içinde açıklamıştı. Örgütün verdiği bilgiye göre, havaların ısınmasıyla birlikte daha büyük kafileler Akdeniz'e açılıyor. Uluslararası Göç Örgütü'ne göre, 2017'de yaşamını yitiren göçmenlerin sayısı 700'ü aşmış durumda.

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