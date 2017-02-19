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KÜTAHYA NOTLARI :BİZDEN 1000 TARAFTAR

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KÜTAHYA NOTLARI :BİZDEN 1000 TARAFTAR
Kocaelisporlu taraftarların büyük bölümü kurum ve kişiler tarafından tahsis edilen otobüslerle maça geldiler.

Kendi özel araçlarıyla maça gelenlerin sayısı da az değildi. Normalde Kocaelispor taraftarına 300 kişilik yer ayrılmıştı ancak bu sayı 1000'i buldu. Kütahyasporlular da ligde kalma mücadelesi veren takımlarının kritik maçına büyük ilgi gösterdi. Dumlupınar Stadı tribünleri hemen hemen doluydu.

BEKLENEN 11’LE ÇIKTIK 

Kocaelispor Teknik Direktörü Ümit Metin Yıldız, beklenen 11’e sahaya sürdü. Sarı kart cezaları nedeniyle olmayan Sinan ile Burak Özbakır’ın yerine ilk tertipte kırmızı kart cezası biten Mesut ile Mert yer aldı. Yıldız savunmanın önüne Mert ile Mesut’u monte edip, forvet arkasında Sefa’yı görevlendirdi. Kaptan Hamza ise sağ açıkta oynadı.

YÖNETİM TAKIMIN YANINDA

Kocaelispor Başkanı Bahri Yavuz ile yönetim kurulu üyelerinin tamamına yakını maçtaydı. Sadece İlker Ertuğ ile Bahadır Taşer’in önemli iş seyahatinde oldukları için gelemedikleri belirtildi.  Başkan Yavuz maç öncesinde basınla sohbetinde, “Her iki takım için de kritik bir maç. İnşallah mutlu ayrılan taraf oluruz” dedi.

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