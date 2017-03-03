Kütahya ve Yalova’dan iyi haberler var

İlimizi Yalova’daki 2.Lig’e terfi maçlarında temsil eden DSİ Spor bayan voleybol takımı ile Kütahya’daki grup şampiyonasında temsil eden Kartepe Mesleki Teknik AL bayan futbol takımı bugünkü ilk maçlarını kazandılar.

BURASA YALOVA

DSİ Spor genç bayan voleybol takımı 2.Lig terfi maçlarına çok iyi başladı. Bugün Sakarya Adapazarı karşısında çıkan ekibimiz rakibine set vermedi. Mavi-Beyazlılar yarın 09.30’da kentisi Karamürsel ile karşılaşacak, son maçını ise pazar 10.007da Karabük ile oynayacak. 4’lü grubun birincisi adını 2.Lig’e yazdıracak. DSİ Spor’un zorlanmadan hedefe ulaşması bekleniyor.

BURASI KÜTAHYA

Kartepe Mesleki Teknik AL kız futbol takımı bugün Eskişehir ile oynadığı ilk maçı 9-2 kazandı. Goller Sümeyra(3), Ebru(3), Merve(2) ve Fatma attı. Ekibimiz yarın 12.15’te Yozgat ile karşı karşıya gelecek, son maçını pazar oynayacak. 4’lü grupta ilk 2 takım adını yarı finallere yazdıracak.