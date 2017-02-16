Kütahyaspor hazırlıkları başladı

Kocaelispor, Çarşamba günü sahasında Manavgatspor maçından hemen sonra ara vermeden, pazar günü deplasmanda oynayacağı Kütahyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına başladı.

KILIÇ, KADİR GEZER VE YUSUF KATILMADI

Bugün sabah 11.00’de yapılan çalışmaya babası vefat eden, memleketi Rize’ye giden kaleci Kılıçaslan ile belinde hafif ağrıları bulunan Kadir Gezer ise sakatlığı süren kaleci Yusuf katılmadı. Kocaelispor, yarın 15.00’te yapacağı son çalışmasını yapıp, cumartesi ter antrenmanı sonrası Kütahya’ya hareket edecek. Yeşil-Siyahlı ekip, Kütahya’da Hilton Garden İnn Otel’de konaklayacak.