Kütahyaspor’un evinde 2 yenilgisi var

İç Anadolu ekibine sahasında en ağır yenilgiyi 4-0’lık sonuçla Gölcükspor tattırdı. Kütahya’yı seyircisi önünde yenen diğer takım ise Van Büyükşehir’di. Kütahyaspor evinde oynadığı maçların ikisinde gol atamadı, yine ikisinde gol yemedi. Rakibimiz içerde oynadığı son 5 maçın ikisini kazanabildi.
Kütahya’nın iç saha maçları:
Erzin Bel: 1-1
Manavgat: 0-0
Bayburt: 1-1
Kartal: 3-2
Çorum bel: 2-1
Kozan: 2-1
Beylerbeyi: 3-3
Gölcük: 0-4
Ankara Demir: 3-0
Van BB; 1-2
Karacabey: 2-1
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