Kütahyaspor’un evinde 2 yenilgisi var

Yarınki rakibimizin iç saha karnesi fena değil. Evinde 11 maça çıkan ekip 5 galibiyet, 4 beraberlik, 2 yenilgi aldı.

İç Anadolu ekibine sahasında en ağır yenilgiyi 4-0’lık sonuçla Gölcükspor tattırdı. Kütahya’yı seyircisi önünde yenen diğer takım ise Van Büyükşehir’di. Kütahyaspor evinde oynadığı maçların ikisinde gol atamadı, yine ikisinde gol yemedi. Rakibimiz içerde oynadığı son 5 maçın ikisini kazanabildi.

Kütahya’nın iç saha maçları:

Erzin Bel: 1-1

Manavgat: 0-0

Bayburt: 1-1

Kartal: 3-2

Çorum bel: 2-1

Kozan: 2-1

Beylerbeyi: 3-3

Gölcük: 0-4

Ankara Demir: 3-0

Van BB; 1-2

Karacabey: 2-1