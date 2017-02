Kütahya’ya selam, yola devam

Ateşin içinde, can derdinde olan bir rakip. Kendi evinde, kırılma maçına çıkıyor. Ara transferde kadrosunu güçlendirmiş, gözle görülen bir silkinme içerisinde. Taraftarı da tribünleri neredeyse doldurmuş. Böylesi bir koşulda başladı maç, üstüne üstlük öne de geçtiler. Bu şartlarda, geriye düşmüşken maçı çevirmek takdir edilmeli ki hiç kolay değildi. Oğuzhan 4 dakika arayla iki kez rakip ağları havalandırdı. Her ikisi de usta işi goldü. Bizim takımda son vuruşlarda en becerikli isim Ozi’dir. Bunu ben değil, son 6-7 sezonun istatistikleri söylüyor. Kütahya’da bunu bir kez daha gösterdi. Teknik direktörümüzün dediği gibi kazandığımız penaltı maçın kırılma anıydı. 65.dakikada atsak skor 3-1 olacak, ev sahibi havlu atacaktı. Sevgili Burak Süleyman kardeşim aslında iyi penaltıcıdır ama bu kez sanıyorum iyi konsantre olamadı ki, topu üstten auta gösterdi.

KESKİN VİRAJI, HASARSIZ GEÇTİK

Kaçan bu penaltı ev sahibi takımın oyunda kalmasını sağladı ve ister istemez kamçıladı. Son 15-20 dakikada dalga dalga gelen Kütahyaspor atakları var. Zafer Onar telefonla geçti, 4 net pozisyonları var. Yılların deneyimi Can Emre kalesinde devleşerek rakibe geçit vermedi. Can Emre bir anlamda maçın kahramanı, üç puanın mimarı oldu. Hani derler ya atanla tutanın iyi olacak diye. Oğuzhan attı, Can Emre tuttu, galibiyet geldi. Öne çıkan isimler vardı elbette ama tüm takımı galibiyet için kutlamak zorundayız. Takım oyunu bu. Herkesin emeği var sonuçta. Zorlu bir dönemeçti, hatta keskin bir virajdı. Hafif hasarla yani bir puanla dönmek kötü olmayacaktı, biz virajı hiç hasarsız döndük. Konumumuz gereği hem üstümüzdekini, hem peşimizden gelenleri kollamak zorundayız. Liderle farkı maç fazlamızla 2’ye indirdik, Play-off’un altıyla farkı da 7’ye çıkardık.

ELDE KAĞIT KALEM HESABA BAŞLADIK

Gelinen noktada ciddiyeti, inancımızı, kararlılığımızı aynı şekilde devam ettirerek liderlik hesaplarını başlayabiliriz. Taraftarın çoğu elde kağıt kalem hesabı başlamıştır bile. Basın olarak bizler de doğal olarak bu konuya odaklandık. Haber sayfamızda iki takımın kalan maçlarını çıkardık, detaylı bir analiz yaptık. Kuşkusuz ki, Sancaktepe’nin puan ve rövanş maçını evinde oynama gibi önemli avantajları var. Ancak deplasman sayısına, maçların zorluk derecesine bakarsak fikstür avantajı bizden yana. Kimileri adamların maç eksiği var, puan farkı aslında 5 yorumları yapıyor. Ben bu görüşte değilim. Bizim dinleneceğimiz hafta onların kazanması garanti değil ki. Belki kaybedecekler, belki berabere kalacaklar. Şu andaki durumlarına bakılırsa kazanmaları uzak gibi gözüküyor. Gerçek olan şu anda 2 puan gerideyiz. Dikkate alacağımız budur.

SANCAKTEPE’NİN TAKILMASI SÜRPRİZ DEĞİL

Sancaktepe’nin Tekirdağ’da takılması sanıyorum kimse için sürpriz olmadı. Hele Başkan Bahri Yavuz bu sonucun çıkacağından adı kadar emindi. Zira Başkan Yavuz, ikinci yarı başlarken Sancaktepe’nin 5 Mart’a kadarki süreçte puan kayıplarına devam edeceği öngörüsünde bulunmuştu. Şu ana kadar beklentiler çıktı. 5 Mart’a kadar iki maç daha var, ben sonraki tarihlerde de bu kötü gidişatlarının süreceği inancındayım. Düne kadar puan farkına güveniyorlardı, kazanamasak bile kaybetmemek iyidir diyorlardı. O avantaj da gitti, kazanmak zorunda çıkacakları maçta ciddi sıkıntı yaşayacaklardır. Bu vesileyle Tekirdağspor’a, zor durumda olan(bugün bırakabilir) Erhan Arslan’a da teşekkür edelim. Her ne kadar kendilerinin puana ihtiyacı olsa da, aldıkları sonuç bize de yaradı. Altay’ın Van’da takılması beklendiğimiz sonuçtu. Takibimizdeki iki takımın birden ikişer puan kaybetmesi çok iyi oldu.

KÜTAHYASPORLU DOSTLARA TEŞEKKÜRLER

Unutmadan, Kütahyaspor camiasına da teşekkür edelim. Bizim Zafer Onar aktardı, ayrıca İsmail Erkul vidolarını paylaşmış orada da gördüm. Normalde yüzde 5 kontenjan ayırdılar bizim taraftara. Bunun karşılığı 300 kişiydi. Baktığımızda bizim tribünde yaklaşık 1000 kişi vardı. Demek ki, kolaylık sağlamışlar. Ayrıca Kütahyaspor yönetimi Kocaelispor’u konakladığı otelde ziyaret edip çiçek vermiş. Kütahyaspor taraftarı maç başlarken hep bir ağızdan “Hoş geldiniz” diyor, maç sırasında en küçük sözlü, fiili olumsuzluk olmuyor, maç bitiminde de Kocaelispor’u “Hakkınızı helal edin” diyerek alkışlarla uğurluyor. İşte ev sahipliği, misafirperverlik budur. Spor işte böyle Kütahyaspor camiasını yürekten kutluyorum, ayakta alkışlıyorum. İzmit’teki maçta da biz aynı konuk severliği göstermiştik. Ne de olsa iki köklü kulüp. Yakışanı budur.

Kartepe’nin lokomotifi

Hafta sonu tüm dikkatlerin çevrildiği Derbent sahasındaki Kartepe derbisinde kazanan Nusretiyespor şampiyonluğunu ilan etti, tarih yazdı. 3 yıl önce 2.Küme’deki takım, bugün Süper Lig’in zirvesinde, başka anlamda BAL’ın eşiğinde.

3 yıl üstü set şampiyonluk, çok az takıma nasip olacak müthiş bir başarı öyküsü. Başkanları Besim Kaya’yı, yönetim kurulu üyelerini, teknik patron Ufuk Öğütveren’i, futbolcularını, taraftarlarını, kısaca tüm emeği olanları yürekten kutluyorum. Kulübe finansal katkı sağlayanların bu tabloda kuşkusuz ki önemli payları var. Geçmişte Kocaelispor yönetiminde görev almış Yaşar Arslan'ın ciddi katkıları olduğunu biliyorum. Son dönemde İstanbullu bir işadamı da önemli bir destek sağlamış. Sağ olsunlar, var olsunlar.

Nusretiye halkı, Kartepeliler büyük gurur ve mutluluk yaşıyor. Geçen sezon Derbentspor, bu yıl Nusretiyespor. Daha öncesinde Balabanspor ve Maşukiyespor. Kartepe ilçe ilin en üst yerel liginde 4 şampiyon çıkartarak zirve yaptı. Övünmek Kartepelilerin en doğal hakkıdır. Kartepeli bir basın mensubu olarak ben de bu ayrıcalığı yaşıyorum. Nusretiyespor gözünü BAL’a çevirmiş, bu hedef için kenetlenmiş durumda. Kuşkusuz ki, önlerinde çok daha zorlu geçmesi beklenen Play-Off süreci var. Eğer burada da başarılı olurlarsa Kartepe’nin BAL’daki ilk temsilcisi olacaklar, çok önemli bir iş başaracaklar.

Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, sezon başında, “İlçeyi temsil etme noktasına gelmiş kulübe destek vereceğiz” şeklinde bir açıklama yapmış, daha doğrusu böyle bir karar aldıklarını ilan etmişti. Geçmişte Suadiyespor, Derbentspor, Kartepe Belediyespor üzerinden lokomotif takım projeleri denendi ama gerçekleşmedi. Nusretilespor işi ciddi, sıkı götürüyor. Kartepe’nin lokomotif takımı olacak gibi gözüküyor. Haydi hayırlısı bakalım.