Kutlu Doğum Haftası, bu yıl 17 Nisan’da başlıyor

İl Müftüsü Yusuf Doğan, bugün yardımcılarıyla birlikte Kutlu Doğum Haftası etkinlikleriyle ilgili basın açıklaması yaptı.

Müftü Doğan, her yıl nisan ayının ikinci haftasında yapılan kutlama programının 16 Nisan referandumu nedeniyle nisan ayının üçüncü haftasına ertelendiğini belirtti. 17 Nisan’da başlayacak olan Kutlu Doğum Haftası’nın bu yılki teması “Hz. Peygamber ve Güven Toplumu” olarak belirlendi.

AÇILIŞ 14 NİSAN CUMA GÜNÜ YENİCUMA’DA

İl Müftüsü Yusuf Doğan’ın haftayla ilgili açıklama programında müftü yardımcıları Bayram Şahin, İlyas Öztel, Mahmut Şahin, Din ve Eğitim Hizmetleri Şube Müdürü İbrahim Akça, Personel Şube Müdür Vekili Veysel Yalçın da hazır bulundu.

Ülkemizde 1989 yılından bu yana kutlanan Kutlu Doğum Haftası’nın İzmit’teki açılış programı, 14 Nisan Cuma günü tarihi Yenicuma Camisi’nde Cuma Namazı ile gerçekleşecek. Kutlama etkinlikleri kapsamında ziyaretler, sabah namazı buluşmaları, yarışmalar, hediye dağıtımı, kuran ziyafetleri konferans ve paneller, okullara, cezaevleri, sevgi evlerine, yurtlara ve huzurevi ziyaretleri gerçekleşecek. Peygamberimiz Hazret-i Muhammed’in 40 hadisten oluşan 10 bin adet kartele dağıtımı KBB desteğiyle halka ücretsiz ulaştırılacak.

Kocaeli İl Müftülüğü 12 ilçede Prof. Dr. Cağfer Karadaş’ın “Anahtarlarıyla Ehl-i Sünnet Akaidi” adlı kitabı yine 10 bin adet dağıtım gül dağıtımı da gerçekleşecek, toplumun her kesimine ulaşılmaya çalışılacak.

ORHAN CAMİ AÇILIYOR, YENİCUMA KAPANIYOR

İl Müftüsü Mustafa Doğan, ilimizdeti tarihi camilerle ilgili de bilgi verdi. Doğan, yaptığı açıklama da referandum sonrası restorasyonu tamamlanan tarihi Orhan Camii’nin ibadete açılacağını, Yenicuma Camisi’nin de başlatılacak restorasyon için ibadete kapatılacağını açıkladı. Yenicuma Camisi’nin ibadete kapatılmasıyla İzmit Belediyesi’nin desteğiyle caminin dış bahçesinde Yürüyüş Yolu’na bakan ağaçlıksız alanda geçici olarak 100 metrekarelik baraka ve korumalı geçici ibadet yeri yapılacak.

DOĞAN’IN AÇIKLAMASI

Kutlu Doğum Haftası’nın bu yılki teması ve programla ilgili görüşlerini açıklayan İl Müftüsü Yusuf Doğan, şunları söyledi:

“- Güven duygusu İslam dininin insanlara aşıladığı en değerli erdemlerden birisidir. Hz. Peygamber ‘in (S.A.V.) en güzel vasıflarından bir tanesi Muhammedü’l-emin olmasıdır. O güvenilir bir kimse ve İslam’ın gelmesiyle beraber etrafında güven toplumu inşa etmiş bir gönül mimarıdır. Allah Resulü mümini ‘İnsanların can ve malları konusunda kendisinden emin oldukları kimsedir’ şeklinde tarif etmiştir. Oysa günümüz dünyasında güven duygusunun ne kadar zarar gördüğünü ve bu duygunun tekrar tesis edilmesinin ne kadar gerekli olduğunu bilmemiz gerekir. İslam dini emniyetin ve güvenin kaynağıdır.

Ülke olarak birliğimize beraberliğimize zarar vermek isteyen güçlere karşı yekvücut olalım ve bir güven toplumu inşa edelim. Toplumun ihyası için çalışanlarla birlikte yol alalım. Bu süreçte tüm İslam aleminin umudu olan ülkemizde yapılacak olan referandumun ülkemiz ve bütün gönül coğrafyamızda güven toplumu inşa etmek adına iyiliğe vesile olmasını Allah’tan niyaz ediyorum”

Şennur YILDIZ