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Kutlu Doğum’un Körfez etkinliği

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Kutlu Doğum’un Körfez etkinliği
Kutlu Doğum Haftası kapsamında Körfez ilçede de etkinlik düzenlendi.

Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde düzenlenen programda Kur’an ziyafeti vardı. Ayrıca yarışmalarda birinci olan iki öğrenciye umre hediye edildi, diğer dereceye girenlere de ödülleri verildi.

Körfez Belediyesi, İlçe Müftülüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Kutlu Doğum Haftası etkinliğinin programını Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, Başkan Yardımcıları Selattin Kabadayıoğlu ve İsa Taş, Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Hafız Osman Şahin, İlçe Müftüsü Hasan Erdoğan, meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, şehit yakınları ve çok sayıda vatandaş takip etti.

‘Hz. Peygamber ve Güven Toplumu’ temasıyla kutlanan Kutlu Doğum Haftası etkinliğinde konuşan İlçe Müftüsü Hasan Erdoğan, kısa bir selamlama konuşması yaptı. Müftü Hasan Erdoğan’ın konuşmasının ardından Süleymaniye Camii İmam Hatibi Ekrem Nalbant ve Kadıköy Fenerbahçe Camii Müezzini Numan Akbaş’ın Kur’an-ı Kerim tilavetinde bulundu. Hemen ardından da Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Hafız Osman Şahin, konferans verdi. Şahin, “Hz. Peygamber bize Cebrail vasıtasıyla Kur’an-ı getiren bir peygamberdir. Onlara ne bir harf ne bir ayet ilave edilmemiştir. Peygamberin en önemli görevi tebliğ görevidir. İnsana ulaştırmaktır. Peygamberin Kur’an da bir başka görevi daha var. İnsanlara Kur’anı anlatmak, izaha muhtaç yerleri de açıklamak gibi bir görevi var” diye konuştu.

Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri kapsamında iki dalda düzenlenen yarışmada ödül alan öğrencilere hediyeleri takdim edildi. Hikaye dalında; Körfez İmam Hatip Ortaokulu’ndan Ravza Çelik, ‘Benim Peygamberim’ konulu tiyatro senaryo dalında da Tüpraş 50. Yıl Anadolu Lisesi’nden Ece Seval Bayrak ikişer kişilik umre kazandı. İkinci olanlara dizüstü bilgisayar, 3 ve 4’üncü olanlara da tablet hediye edildi. Yarışmaya katılan tüm öğrencilere ise ‘Jüri Teşvik Ödülü’ olarak powerbank hediye edildi.

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