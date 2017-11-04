Kütük: “İthal et satışı esnafı mağdur edecek”

Kocaeli Bakkallar, Büfeciler ve Tekel bayileri Odası Başkanı Bayram Kütük, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından halka ucuz et satılması için ülke genelinde faaliyet gösteren zincir marketlerden ikisine dağıtım yetkisi tanınmasının küçük esnaf adına olumsuz bir gelişme olduğunu belirtti. Bayram Kütük, konuyla ilgili değerlendirmesinde şu görüşlere yer verdi:

“Bu uygulama, esnaf ve sanatkarı korumayı ve kollamayı öngören anayasanın 173'üncü maddesine aykırıdır ve esnaflarımız açısından üzüntü verici bir gelişme olmuştur.

Halkımıza ucuz et satılabilmesi, bizim de arzu ettiğimiz bir konudur. Ancak bunun, bir kesimi mağdur eden bir uygulama ile yapılmaması gerekir. Bu uygulamanın sadece kasap esnafını değil; bakkal esnafımıza da zarar vereceği aşikar. Oda olarak davamız ulusal marketlerle mücadele edip bakkal esnafımızı korumak iken; böyle yetki verilip ulusal marketlerin önünün açılması bizleri açıkçası üzdü. Yetkililerin bu karardan en kısa zamanda dönmesini diliyorum”

