Kuveytli ortakla Başiskele'ye konut yatırımı

Başiskele Yuvacık Paşadağ mevkiinde 4 ortağın hayata geçirdiği Manar Yuvacık Evleri bölgeye 28 milyon TL’lik bütçesi ile görenlerin hayallerini süsleyecek.

Geçtiğimiz Nisan ayında 21 dönüm arazi üzerinde projelendirilen Manar Yuvacık Evleri özellikleri ile göz kamaştırıyor. Yuvacık Paşadağ Mevkii %60 tamamlanmış olan %70’i satılan proje Maykon Mimarlık ve Kâin İnşaat iş ortaklığında yaklaşık 28 milyon TL’lik bir bütçe ile hayata geçinilecek. Proje en geç önümüzdeki bahar ayında tamamlanmış olacak.

Kain İnşaat ve Maykon Mimarlık, Kuveytli inşaatçı Mohammed Albedevi ortaklığında Başiskele Yuvacık Paşadağ'da 151 daire ve 10 villadan oluşan konut projesini yapıyor. Manar Yuvacık projesi 21 bin metrekarelik alan üzerinde yapılırken, 9 farklı daire tipi bulunuyor. Geçen yıl Nisan ayında başlanan projede konutların sonbaharda tamamlanması hedefleniyor. Proje Koordinatörü Cem Karaduman, Maykon İnşaat sahibi Tahsin Karaosmanoğlu ve Kuveytli inşaatçı Mohammed Albedevi projeyle ilgili açıklama yaptı.

Cem Karaduman projenin yüzde 60'ının tamamlandığı belirterek, "151 adet daire, 10 adet de villadan oluşan bir proje var. Yeri seçerken Yuvacık'ın en tepesindeki bir bölgeyi seçtik. Sapanca Gölü, Yuvacık Barajı, Kartepe'yi ve oradaki sıradağları gören bir yer. Ayrıca evlerin çoğu da İzmit Körfezi manzarasına sahip. Burası Kocaeli'nin havası en temiz bölgesinden birisi. 4+1 hamamlı villadan 2+1 daireye kadar seçeneklerimiz mevcut. İçinde üstü açılabilen yarı olimpik yüzme havuzu, fitness, SPA, kafeteryası, çocuk oyun alanları olan bir proje. Projenin önümüzdeki sonbaharda tamamlamayı düşünüyoruz" dedi.

YEŞİLİN ORTASINDAKİ CENNET’ SLOGANIYLA SATIŞA SUNULDU

Son yılların en prestijli konut projelerinden biri olan Manar Yuvacık gerek lokasyonu, gerekse inşaat kalitesi ve proje özellikleriyle müşterilerinin büyük beğenisini topluyor. Yapımına 2016 Nisanında, ilimizin en popüler bölgelerinden olan Yuvacık-Paşadağ’da başlanan Manar Yuvacık projesi, hızla yükselmeye devam ediyor. Kain İnşaat ve Maykon Mimarlık ortaklığında hayata geçirilen projenin yüzde 60’ı tamamlandı. ‘Yeşilin ortasındaki cennet’ sloganıyla satışa sunulan ve ayrıcalıklı konumuyla göz kamaştıran Manar Yuvacık Kartepe, Sapanca Gölü, orman ve Yuvacık Barajı’na hakim bir vadi üzerinde, önü kapanmaz bir manzaraya hakim. Projenin 2017 Ekim ayında tamamlanması planlanıyor.

EN DÜŞÜK 180 BİN TL, EN YÜKSEK 940 BİN TL

En düşük 113 M2 2+1 daire 180 Bin Liradan başlayan fiyatlar 900 bin TL’ye kadar çıkan villa satışları yer alıyor. Doğanın tam kalbinde, yeşillikler arasında, muhteşem bir manzaraya sahip olan Manar Yuvacık, 21 bin metrekarelik bir arsa alanına sahip. Toplam 151 daire ve 10 müstakil villadan oluşan projede farklı ihtiyaçlara cevap veren 9 farklı daire tipi bulunuyor. 2+1 , 3+1, 4+1, 3+1 dubleks, 4+1 dubleks ve villalardan oluşan Manar Yuvacık, sosyal donatıları ve çevre düzenlemesiyle de sakinlerine 5 yıldızlı bir yaşam vaat ediyor.

YUVACIK BARAJI, KARTEPE ZİRVESİNİ GÖREN MANZARAYA SAHİP

Manar Yuvacık’ta her blokta 8 kişilik asansör; dairelerin tümünde ise ses ve ısı yalıtımlı çelik kapılar, ısı yalıtımlı kenet çatı sistemi, ilave ısı yalıtımı sağlayan ısıcam konforlu doğramalar, tamamı muazzam manzaraya hakim geniş balkon ve teraslar, alttan ısıtmalı veya radyatörlü ısıtma sistemi, 1. sınıf mutfak ve banyo dolapları, kombi, duşakabin, üst düzey ses yalıtımı, Çanakkale Seramik ve Vitra’nın lüks sınıf ürünleri bulunuyor.

SPA BÖLÜMÜ DE VAR

Şehir merkezine 10 dakika mesafede olmasına rağmen temiz havası ve doğanın kalbindeki konumuyla dikkat çeken Manar Yuvacık, sosyal donatılarıyla da sakinlerine standart üzeri bir yaşam sunuyor. Projede, yaz aylarında üstü açılabilen masaj bölümlü yarı olimpik yüzme havuzu ve içinde kafe, fitness salonu, bay-bayan saunası ve şok duşlarının yer aldığı 550 metrekarelik alan üzerine konumlanmış SPA bölümü bulunmakta.

Otoparkı, kafeteryası, çocuk oyun alanları, yaklaşık 500 metrekare alana oturan ve gece ışıklandırılan şelaleli muhteşem göleti, kamelyaları ve yürüyüş parkurlarıyla 4 mevsim yaşanabilen bir tatil köyünü andıran Manar Yuvacık’ta, toplam alanın yüzde 75’i yeşil alana ayrılmış durumda. 7/24 güvenlik hizmetiyle sakinlerine huzurlu bir yaşam sağlayacak olan projede konutların yüzde 70’inin satışı tamamlandı.

HER TÜRLÜ KONFOR DÜŞÜNÜLMÜŞ

Projede 10 adet bulunan villalarda ise her şey konforunuz için düşünülmüş. 260 metrekare brüt alana sahip olan villaların her biri 300 metrekare müstakil bahçe, isteğe göre özel havuz, 4 oda, 4 banyo, giyinme ve çamaşır odaları ile 3 adet terasa sahip. İçinde Türk hamamı, şömine, country stili lake kapılar ve mutfak dolapları, kapalı otopark ve otomatik bahçe kapısı bulunan villaların bir diğer özelliği de site içinde olmasına rağmen özel girişlerinin olması.

Şennur YILDIZ



