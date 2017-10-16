Kuzey Marmara Otoyol inşaatında göçük!

YARDIMINA KOŞTULAR

Bölgede yapılan tünelin girişinde, iş makinesi çalışma yaptığı esnada, göçük oluştu. Cengiz Şener isimli işçinin üzerine taş ve toprak döküldü. Durumu fark eden iş arkadaşları hemen toprak altında kalan işçinin yardıma koştu. Kendi imkanları ile arkadaşlarını kurtaramayan çalışanlar hemen itfaiye ve 112 sağlık ekiplerine haber verdi.

SORUŞTURMA BAŞLATTI

Olay yerine kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri hemen kurtarma çalışmalarına başladı. Önce küçük kürekleri kullanan itfaiye ekipleri, daha sonra elleriyle toprağı ve taşları atarak mahsur kalan yaralı işçiyi kurtardı. Yaralı işçi Şener, hemen bir sedyeye alındı ve ambulansa bindirildi. Ambulansta ilk müdahalesi yapılan işçi ardından Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesine kaldırıldı. Jandarma iş kazası ile ilgili soruşturma başlattı.

Çiğdem ARMAĞAN