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Kuzey Marmara Otoyolu için 2 ayrı ÇED toplantısı

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Kuzey Marmara Otoyolu için 2 ayrı ÇED toplantısı
Kurtköy ile Akyazı arasında inşa edilecek olan, büyük bölümü ilimiz sınırları içinden geçen Kuzey Marmara Otoyolu ile ilgili olarak bugün ve yarın ilimizde iki ayrı ÇED bilgilendirme toplantısı yapılacak.

SEVİNDİKLİ VE ÇAYIRKÖY’DE

Yol güzergâhı, bağlantı yolları hakkında halkı bilgilendirmek amacıyla düzenlenen ilk toplantı bugün saat 11.00’de Körfez ilçeye bağlı Sevindikli mahalle kahvesinde başlayacak. Yarın da, aynı saatte İzmit Çayırköy’de mahalle kahvesinde ÇED toplantısı yapılacak.

KAMULAŞTIRMA SORUNU

Kuzey Marmara Otoyolu ile ilgili bilgileri halka KMO Anadolu Otoyol İşletme A.Ş. yetkilileri verecekler. Otoyol güzergâhında bulunan, “Acele kamulaştırma” kararı alınan tarım arazilerinin sahipleri, hala paraları ödenmediği için tedirgin. Bugün yapılacak toplantılarda yol güzergâhı ile ilgili bilgiler dışında, kamulaştırmalarla ilgili olarak da halka ayrıntılı bilgi verilmesi bekleniyor.

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