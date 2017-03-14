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Kuzey Marmara Otoyolu için son toplantı

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Kuzey Marmara Otoyolu için son toplantı

Türkiye’nin ulaşım konusundaki en önemli projelerinden olan, İstanbul’da yapımı devam eden 3’ncü havalimanı bağlantılı, Tekirdağ Kınalı Kavşağı’ndan başlayıp, Silivri, 3’ncü Boğaz Köprüsü, Kurtköy, Dilovası, Çayırköy, Körfez Sevindikli, İzmit, Adapazarı Akyazı gişelerinde sona eren, ana bağlantılarla birlikte 270 km’lik Kuzey Marmara Otoyolu Projesi’nin ÇED toplantısı bugün (Salı) Körfez Sevindikli Köyü’nde gerçekleştirildi. Bu arada otoyol çalışmaları da sessiz sedasız devam ediyor.

SON TOPLANTI ÇAYIRKÖY'DE

2019 yılında hayata geçirilmesi planlanan projenin bugüne kadar 8 lokasyondaki ÇED toplantısının 5 tanesi gerçekleştirilerek bölge halkına bilgi aktarıldı. 3 ÇED toplantısı daha yapılacak. Kuzey Marmara Otoyolu ile ilgili olarak ilimizdeki son toplantı yarın (Çarşamba) Çayırköy’de gerçekleştirilecek.

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