Kuzey Marmara Otoyolu projesinde köylüler bilgilendirildi

Körfez'de bir bölümü geçecek olan Kuzey Marmara Otoyolu'nun Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) toplantısı yapılarak, köylülere bilgi verildi.

Körfez Sevindikli Mahallesi'nde yapılan ÇED toplantısında firma yetkilileri köylülere bilgi verdi.

Projeyle ilgili bilgi veren Encon Çevre Danışmanlık Proje Teknik Koordinatörü Burcu Yazgan Kayabalı, "Bu proje 3'üncü köprü ve otoyol kesimiyle entegre olan kesimdir. Otoyol ve bağlantı yolları 274 kilometre uzunluğuna sahip olacaktır. 6 kesim olarak yapılacak ve işletilecektir. Bu proje ile trafik akışına katkı sağlayacaktır. 8 şeritli yol olacaktır. Toplam yol genişliği 43 metre olacaktır. 3 yıllık inşaat boyunca çeşitli yapılacak alanlar inşaat bittikten sonra doğaya kazandırılacak" dedi.

Marmara Otoyol İnşaatı Adi Ortaklığı Genel Müdür Yardımcısı İnanç Yapar ise köylüleri mağdur etmeyecek şekilde çalışma yapacaklarını belirterek, şöyle konuştu:



"Yaşayanların bu yolla birlikte geçişlerinin sağlanması gerekmektedir. En fazla Sevindikli Köyü etkilenecektir. 6 geçit yani traktör ve biçer döver geçecek şekilde inşa edilecek. Bunun iki tanesi bağlantı yolu ve 4 tanesi köyün etrafından yaklaşık 800 metre arayla olacaktır. Çok sayıda üst geçit de konmuştur. Sevindikli ve Toylar'daki bağlantılarda genişliği 29 metreye kadar genişleyebilen üst geçit inşaa edilecektir. Menfezlerden hayvanlar ve insanlar rahatlıkla geçebilecektir. Onların da toplam sayısı 80 civarındadır. Yol güzergahlarında bulunan arazi sahiplerini mağdur etmeyecek şekilde çalışmaları yapmaya çalışacağız."



Encon Çevre Danışmanlık Limited Şirketi Proje Yöneticisi Tolga Balta, kamulaştırma yapılacak yerde ürün varsa bunların tespitinin yapılacağını ve o ürünün bedelinin ayrıca alınacağını söyledi. Balta, "Güzergahlarda ufak tefek değişiklikler var. Siz normal hayatınıza devam edin. Ekim dikiminize de devam edin. Belki de sizin arazinizden geçmeyecek. Siz arazinize ekim yaparsanız karşılığını da zaten alacaksınız. Kamulaştırmanın da tarihi henüz belli değil. Yaz ayının ortalarında belki olabilir" dedi.