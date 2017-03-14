  • BIST 89.385
  • Altın 145,090
  • Dolar 3,7469
  • Euro 3,9845
  • Kocaeli 4 °C

Kuzey Marmara Otoyolu’na Sevindikli’de itiraz yok

»
Kuzey Marmara Otoyolu’na Sevindikli’de itiraz yok
Körfez'de bir bölümü geçecek olan Kuzey Marmara Otoyolu'nun Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) toplantısı yapılarak, köylülere bilgi verildi.

Türkiye’nin ulaşım konusundaki en önemli projelerinden olan, İstanbul’da yapımı devam eden 3’ncü havalimanı bağlantılı, Tekirdağ Kınalı Kavşağı’ndan başlayıp, Silivri, 3’ncü Boğaz Köprüsü, Kurtköy, Dilovası, Çayırköy, Körfez Sevindikli, İzmit, Adapazarı Akyazı gişelerinde sona eren, ana bağlantılarla birlikte 270 km’lik Kuzey Marmara Otoyolu Projesi’nin ÇED toplantısı dün Körfez Sevindikli Köyü’nde gerçekleştirildi. Bu arada otoyol çalışmaları da sessiz sedasız devam ediyor.

2019 yılında hayata geçirilmesi planlanan projenin bugüne kadar 8 lokasyondaki ÇED toplantısının 5 tanesi gerçekleştirilerek bölge halkına bilgi aktarıldı. 3 ÇED toplantısı daha yapılacak. Kuzey Marmara Otoyolu ile ilgili olarak ilimizdeki son toplantı bugün Çayırköy’de gerçekleştirilecek.

ÇED İÇİN FİRMA YETKİLİLERİ BİLGİLENDİRME YAPTI

Marmara Otoyolu Adi Ortaklığı ile Encon Çevre Danışmanlık (Ankara) firması yetkililerinin katıldığı (Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirme Toplantısı) Körfez ilçesi Sevindikli Köy Konağı’nda dün gerçekleştirildi. Toplantıya firma yetkilileri adına Marmara Otoyolu Adi Ortaklığı Genel Müdürü İnanç Yapar, Kamulaştırma Şube Müdürü Mustafa Görgün, Proje İzleme Şube Müdürü Remzi Kurtar, Proje Yöneticisi Tolga Balta, Çevre Şube Müdürü Ceren Serbest, Proje Teknik Koordinatörü Burcu Yazgan Kayabalı katıldı. ÇED toplantısına Sevindikli sakinleri ile çevre köy sakinleri büyük ilgi gösterdi. 

SEVİNDİKLİ’DE 6 ALT GEÇİT, 80 MENFEZ YAPILACAK

Yol güzergâhı, bağlantı yolları hakkında halkı bilgilendirmek amacıyla düzenlenen ÇED toplantısında özellikle tarım arazilerinin yok edilmemesi, içme suyu alanları, ormanlık alanlar ve kültürel mirasların korunarak projenin bazı bölgelerde değişiklik yapılıp yapılmayacağı da gündeme taşındı. Körfez Belediye Başkan Yardımcısı Selahattin Kabadayıoğlu, Sevindikli Köyü içinden geçen projenin geçiş güzergâhlarında yaşanacak sıkıntıları gündeme taşıdı. Enco Çevre Danışmanlık firması Proje yöneticisi Tolga Balta Sevindikli Köyü’nde 800 metre arayla 6 alt geçit, 12 üstgeçit, hayvanların geçişi için 80 tane menfez yapılacağını ifade etti.

Sevindikli Köyü’nde ana gövde bağlantı yolları hariç 120 dönümlük alan kamulaştırma kapsamına alınacak. Köylülerin kamulaştırma kapsamında parçalanan arazilerin durumu hakkında da sorular yöneltilirken, Kamulaştırma Şube Müdürü Mustafa Görgün hiç kimsenin mağdur olmayacağını söyledi.

Şennur YILDIZ

Bu haber toplam 5254 defa okunmuştur
Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 2
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Teşkilat mutlu: Hedefi aştık13 Mart 2017 Pazartesi 22:31
  • Hollanda'nın skandal tavrına Mehmet Akif Yılmaz'dan tepki13 Mart 2017 Pazartesi 21:38
  • Araç sahipleri dikkat! 500 lira cezası var13 Mart 2017 Pazartesi 16:15
  • TÜGVA Erdoğan için yürüdü13 Mart 2017 Pazartesi 13:13
  • Tramvayda son durum13 Mart 2017 Pazartesi 13:00
  • TÜMSİAD’dan istihdam seferberliğine destek13 Mart 2017 Pazartesi 11:21
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Er ya da geç Kemal gidicidir"12 Mart 2017 Pazar 17:21
  • İzmit Cumhurbaşkanı'nı coşkuyla karşıladı12 Mart 2017 Pazar 14:42
  • Hollanda'yı portakal sıkarak protesto ettiler12 Mart 2017 Pazar 13:56
  • Dikkat! Bu yollar trafiğe kapatıldı12 Mart 2017 Pazar 13:37
    • ÖNE ÇIKANLAR
    • TUANA EVLERİ 2. ETAP'TA YÜZDE 5 İNDİRİM
    • Digitürk dünyasının kapılarını merhaba paketiyle aralayın
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti