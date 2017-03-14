Kuzey Marmara Otoyolu’na Sevindikli’de itiraz yok

Körfez'de bir bölümü geçecek olan Kuzey Marmara Otoyolu'nun Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) toplantısı yapılarak, köylülere bilgi verildi.

Türkiye’nin ulaşım konusundaki en önemli projelerinden olan, İstanbul’da yapımı devam eden 3’ncü havalimanı bağlantılı, Tekirdağ Kınalı Kavşağı’ndan başlayıp, Silivri, 3’ncü Boğaz Köprüsü, Kurtköy, Dilovası, Çayırköy, Körfez Sevindikli, İzmit, Adapazarı Akyazı gişelerinde sona eren, ana bağlantılarla birlikte 270 km’lik Kuzey Marmara Otoyolu Projesi’nin ÇED toplantısı dün Körfez Sevindikli Köyü’nde gerçekleştirildi. Bu arada otoyol çalışmaları da sessiz sedasız devam ediyor.

2019 yılında hayata geçirilmesi planlanan projenin bugüne kadar 8 lokasyondaki ÇED toplantısının 5 tanesi gerçekleştirilerek bölge halkına bilgi aktarıldı. 3 ÇED toplantısı daha yapılacak. Kuzey Marmara Otoyolu ile ilgili olarak ilimizdeki son toplantı bugün Çayırköy’de gerçekleştirilecek.

ÇED İÇİN FİRMA YETKİLİLERİ BİLGİLENDİRME YAPTI

Marmara Otoyolu Adi Ortaklığı ile Encon Çevre Danışmanlık (Ankara) firması yetkililerinin katıldığı (Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirme Toplantısı) Körfez ilçesi Sevindikli Köy Konağı’nda dün gerçekleştirildi. Toplantıya firma yetkilileri adına Marmara Otoyolu Adi Ortaklığı Genel Müdürü İnanç Yapar, Kamulaştırma Şube Müdürü Mustafa Görgün, Proje İzleme Şube Müdürü Remzi Kurtar, Proje Yöneticisi Tolga Balta, Çevre Şube Müdürü Ceren Serbest, Proje Teknik Koordinatörü Burcu Yazgan Kayabalı katıldı. ÇED toplantısına Sevindikli sakinleri ile çevre köy sakinleri büyük ilgi gösterdi.

SEVİNDİKLİ’DE 6 ALT GEÇİT, 80 MENFEZ YAPILACAK

Yol güzergâhı, bağlantı yolları hakkında halkı bilgilendirmek amacıyla düzenlenen ÇED toplantısında özellikle tarım arazilerinin yok edilmemesi, içme suyu alanları, ormanlık alanlar ve kültürel mirasların korunarak projenin bazı bölgelerde değişiklik yapılıp yapılmayacağı da gündeme taşındı. Körfez Belediye Başkan Yardımcısı Selahattin Kabadayıoğlu, Sevindikli Köyü içinden geçen projenin geçiş güzergâhlarında yaşanacak sıkıntıları gündeme taşıdı. Enco Çevre Danışmanlık firması Proje yöneticisi Tolga Balta Sevindikli Köyü’nde 800 metre arayla 6 alt geçit, 12 üstgeçit, hayvanların geçişi için 80 tane menfez yapılacağını ifade etti.

Sevindikli Köyü’nde ana gövde bağlantı yolları hariç 120 dönümlük alan kamulaştırma kapsamına alınacak. Köylülerin kamulaştırma kapsamında parçalanan arazilerin durumu hakkında da sorular yöneltilirken, Kamulaştırma Şube Müdürü Mustafa Görgün hiç kimsenin mağdur olmayacağını söyledi.

Şennur YILDIZ