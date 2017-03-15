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Kuzey Otoyolu’nda Çayırköy gerginliği

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Kuzey Otoyolu’nda Çayırköy gerginliği

İnşaatına başlanan, Tekirdağ Kınalı-Sakarya Akyazı arasını kapsayan 270 kilometrelik Kuzey Marmara Otoyolu’nun Körfez ilçe Sevindikli Köyü’nde dün yapılan ve sorunsuz biçimde gerçekleşen Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) toplantısının ardından, bugün de Çayırköy bölgesinde aynı toplantı yapıldı. Sevindikli’de sakin ve sorunsuz geçen toplantının tam tersine, Çayırköy’de müthiş bir gerginlik hakimdi. Toprakları kamulaştırılacak olan bölge sakinleri, endişelerini dile getirdi. Bu arada, sır gibi saklanan kamulaştırma tarihi de dünkü ÇED toplantısında açıklandı. Kamulaştırma önceliğinin Çayırköy’e verileceği, bu bölgede yapılacak tünel giriş ve çıkışlarında kalan arazilerin kamulaştırma çalışmasının 28 Mart Salı günü uzlaşma komisyonuyla başlayacağı açıklandı.

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ÇARIKLA, ALIN TERİYLE KAZANMIŞLARDI

Bölge sakinlerinden Hasan Satılmış, toplantıda yaptığı konuşmada, “Dedelerimizin, babalarımızın çarıkla, alın teriyle edindikleri ve bizlere miras bıraktıkları bu verimli tarım arazilerinin bedeli nasıl ödenecek? Bu yolun güzergâhı belirlenirken Asım Kibar Organize Sanayi Bölgesi olmak üzere pek çok fabrika kayrıldı, zarar görmeleri engellendi, birkaç kez proje değiştirildi. Aynı devlet bizi de aynı şekilde neden düşünmedi” diye sordu.

Çayırköy Mahalle Muhtarı Aşır Akbaba ile diğer arazi sahipleri de endişelerini dile getirdi. Muhtar Akbaba, 10 maddelik bir talep listesi sundu. Kartepe Ertuğrulgazi Mahallesi Muhtarı Yücel Turak da toplantıya katıldı, “Bu projenin detaylarını ve bizim bölgemizdeki etkilerini de bilmek istiyoruz” ifadesini kullandı.

CHP’LİLER DE ORADAYDI

ÇED toplantısına CHP Çevre ve Sağlık Komisyonu üyeleri Dişhekimi Müzeyyen Topçu Tan, Prof.Dr.Ahmet Almaç, Dr.Fatih M. Çağlar ve Dr.Ömer Tan da toplantıya katılarak, otoyolun tarım arazilerine, hava kirliliğine, kurulacak taş ocaklarının bölgeye ne derece etkisi olacağını sordular.

ÇAYIRKÖY GÜZERGÂHI

Kuzey Marmara Otoyolu, Çayırköy, Durhasan, Sepetçi, Hacıoğlu, Solaklar, Eseler, Gedikli, Bayraktar, Karaabdülbaki, Sapakpınar ve Kartepe Ertuğrulgazi Mahallesi’nden geçiyor.

Şennur YILDIZ

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