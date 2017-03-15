Kuzey Otoyolu’nda istimlak bu tarihte

Kuzey Otoyolu’nda istimlak çalışması 28 Mart Salı günü başlayacak.

Tekirdağ Kınalı-Sakarya Akyazı arasını kapsayan 270 kilometrelik Kuzey Marmara Otoyolu’nun Körfez ilçe Sevindikli Köyü’nde dün (Salı) yapılan ve sorunsuz biçimde gerçekleşen Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) toplantısının ardından, bugün de (Çarşamba) Çayırköy bölgesinde aynı toplantı yapıldı. Sevindikli’nin tam tersine, Çayırköy’de müthiş bir gerginlik hakimdi.



İLK KAMULAŞTIRMA ÇAYIRKÖY’DE

Toprakları kamulaştırılacak olan bölge sakinleri, endişelerini dile getirdi. Bu arada, sır gibi saklanan kamulaştırma tarihi de dünkü ÇED toplantısında açıklandı. Kamulaştırma önceliğinin Çayırköy’e verileceği, bu bölgede yapılacak tünel giriş ve çıkışlarında kalan arazilerin kamulaştırma çalışmasının 28 Mart Salı günü uzlaşma komisyonuyla başlayacağı açıklandı.

Kuzey Otoyolu’nda Çayırköy gerginliği



