Kuzey yan yol açıldı

Önceki gece yarısından itibaren çalışmaların tamamlandığı kuzey yan yol hizmete alındı. Böylede, D-100 karayolunun mevcut İstanbul’a gidiş yönü trafiğe kapatıldı ve trafik akışı bu yeni yola alındı. Köseköy Kavşağı’nın olduğu bölümde Sakıp Sabancı Caddesi’nden İstanbul’a gidiş ve Adapazarı yönünden Sakıp Sabancı Caddesi’ne gidiş de trafiğe açıldı.

Tüm araçlar kontrollü bir şekilde trafik yönünü gösteren levhalar eşliğinde Detaş fabrikasından, Köseköy Köprüsü’ne kadar yapılan 1 kilometrelik bu yeni yolda seyredecek. Kuzey yan yoldaki istikamet projenin 2018 yaz aylarında tamamlanmasıyla trafik yeni şeklini alacak.

ORTA BÖLÜMDE ÇALIŞMA HEMEN BAŞLAYACAK

Köseköy Köprülü Kavşağı projesi kapsamında kuzey yan yoldaki 1 kilometrelik bölümde 2 kat asfalt dökümü, bordür, tretuvar, aydınlatma ve demir korkuluklar yapıldı. Trafiğe kapatılan eski bölümdeki çalışmaların da bir hafta-10 gün içinde başlaması planlanıyor. Bu alanda köprü için 313 fore kazık çakılacak.

Kuzey yan yolun hizmete alınmasıyla, bu güzergahta yayaların kontrollü geçişi için yaya geçidi, trafik ve sinyalizasyon konuldu. Bu arada, yolcu indirme ve bindirme amaçlı kavşak içi durak da yapılıyor.

Kuzey yan yol hizmete alınırken, bu bölgede yolun güney tarafından içeriye giriş ve D-100’e dönüş yine kapalı tutuluyor.

Şennur YILDIZ