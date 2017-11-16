KYK burs sonuçları açıklandı

2017 KYK burs sonuçlarını öğrenmek isteyen öğrenciler T.C. Kimlik Numarasını yazarak burs kazanıp kazanmadığını öğrenebilecekler.

KYK’dan burs/kredi hakkı kazanan öğrencilere ödeme yapılabilmesi için taahhütnamelerin süresi içerisinde mutlaka onaylanması gerekiyor.

Yurt içinde öğrenim gören öğrenciler için son gün 21 Kasım Burs/kredi başvuru sonuçlarını kısa sürede açıklayarak kasım ayında öğrencilere ödeme yapmaya hazırlanan KYK’nın ödeme yapabilmesi için burs/kredi hakkı kazanan öğrencilerin en geç 21 Kasım saat 23.59’a kadar e-Devlet üzerinden taahhütnamelerini okuyup onaylamaları gerekiyor.

Burs/kredinin hangi durumlarda kesileceği, kredi geri ödemesinin ne zaman ve ne şekilde yapılacağı gibi öğrencinin sorumluluğunda olan bilgilerin yer aldığı burs/kredi taahhütnamesinin dikkatli bir şekilde okunması gerekiyor.

18 yaşından küçük öğrenciler

Burs veya kredi tahsis edilen 15-18 yaş arası öğrencilerin anne/babalarının e-Devlet şifreleriyle burs/kredi taahhütnamesi için veli onayını tamamlamalarının ardından öğrenciler kendi e-Devlet şifreleriyle taahhütname onayını gerçekleştirebilecek.

15 yaşından küçük ya da anne-babası olmayan öğrenciler ise kanuni vasileri ile birlikte kendilerine en yakın KYK İl Müdürlüğüne belgeleri (kimlik, vasi kararı vb.) ile giderek taahhütnamelerini onaylayabiliyor.

İlk ödeme kasım ayında iki aylık olarak yapılacak

Taahhütnamesini onaylayan öğrencilere kasım ayı sonunda ekim ve kasım olmak üzere iki aylık ödeme yapılacak.

Taahhütnamesini onaylamayan öğrencilere 2017-2018 eğitim öğretim yılı için ödeme yapılmayacak. Ancak dileyen öğrenciler (normal öğrenim süresi içerisinde olmak kaydıyla) bir sonraki eğitim öğretim yılında burs/kredi için tekrar başvurabilecek.

Yurt dışında öğrenim gören öğrenciler için son gün 15 Ocak

Yurt dışında öğrenim gören öğrencilerin e- Devlet üzerinden taahhütname onaylama ve kefaletname hazırlatma işlemleri için ise son gün 15 Ocak. (Taahhütname onayı e-Devlet mobil uygulamasından yapılamamaktadır.)

Öğrencilerin kefaletname senedini yurt içinde noterler, yurt dışında elçilikler aracılığıyla hazırlatarak en geç 15 Ocak tarihine kadar ilgili belge ile durumunu anlatan dilekçeyi Söğütözü Mahallesi 2176. Sokak No: 25 Çankaya /Ankara adresindeki Kredi Dairesi Başkanlığına elden veya posta yoluyla teslim etmeleri gerekiyor.

KYK BURS BAŞVURU SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

KYK burs sonuçlarını açıklanır açıklanmaz bu haberimizden ve Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun internet sitesi (http://yurtkur.gsb.gov.tr/) üzerinden öğrenebileceksiniz. 2017 KYK burs sonuçlarını öğrenmek isteyen öğrenciler T.C. Kimlik Numarasını yazarak burs kazanıp kazanmadığını öğrenebilecekler.

KYK BURSLARI NASIL KESİLİR?

Bir öğrencinin disiplin suçu işlemesi ve bunu tekrarlaması sonrasında okul ile ilişiği kesildiği durumlarda KYK bursu da kesilmekte.

Bir öğrencinin okulu bırakması sonucu yine KYK bursu kesilmektedir. Örneğin 2 dönem üst üste ders kaydı yaptırmayan öğrencinin 2. Dönem itibariyle Kredi Yurtlar Kurumu ( KYK ) bursu da kesilmektedir.

2 yıl okuduktan sonra başka bir bölüme geçen ve 2 yıl da orada okuyun öğrencinin mezuniyetine 1 yıl kalsa dahi 4. Yılını doldurduğu için öğrenim kredisi ve KYK bursu kesilecektir.

En önemlisi KYK bursunda başarı şartı söz konusudur. Bir öğrencinin 4 ve daha fazla başarısız dersi olduğu durumlarda KYK bursu kalan ders sayısı 3’ e düşene kadar kesilmektedir. Yine her üniversitenin kendi belirlemiş olduğu not ortalamasının altına düşmeniz halinde de bursunuz kesilir.

KYK BURS ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?

2018 yılı itibariyle KYK bursu 425 TL'den 470 liraya yükseltildi.

