  • BIST 88.187
  • Altın 145,607
  • Dolar 3,6506
  • Euro 3,8928
  • Kocaeli 4 °C

KYÖD 70’nci kuruluş yılı etkinlik programı açıklandı

»
KYÖD 70’nci kuruluş yılı etkinlik programı açıklandı

Kocaeli Yüksek Öğrenim Derneği (KYÖD) Başkanı Mehmet Toker, 70’nci kuruluş yıl dönümüyle ilgili eylem planını belirlediklerini, artık bunu uygulamaya geçireceklerini aktardı. Toker, bir bando takımı kurma hazırlığı içinde olduklarını da anlattı.

KYÖD Lokali’ndeki basın toplantısına Mehmet Token ile birlikte yönetim kurulu üyeleri katıldı.

“KYÖD olarak 70’inci yılımızı yaşıyoruz.1947’den 2017’ye uzanan 70 yıllık bir tarihe şahit olan, bu süreci kent halkımızla birlikte yaşayan KYÖD’ü bugüne gelene dek yalnız bırakmayan herkese teşekkür ediyorum” diyerek sözlerine başlayan Mehmet Toker, “Yaşayanlarının mutlu olduğu, bu kentte yaşamaktan keyif aldığı bir kentsel yaşamın inşası ve gelecek kuşaklara taşınması KYÖD ailesinin varlık nedenidir.” dedi.

KYÖD Başkanı Mehmet Toker; şunları dile getirdi:

“KYÖD Ailesi gücünü aile bireylerinden, yani üyeleri ve dostlarından almaktadır. 1947’de bir grup İzmitli üniversite öğrencileri olarak üstlendiği misyonunu 1993’te üniversite mezunları olarak yapılanarak daha bir üst düzeye taşımış, bu sorumluluğunun gereği olarak KYÖD, KYÖV, ODTÜ-KYÖD KOLEJİ, KYÖD-SPOR olarak ailenin kurumsallaşması doğrultusunda ciddi atımlar atmış ve bugün 70’inci yılına ulaşmıştır”

Toker, eylem planı olarak lanse ettiği 70.yıl etkinlikleri arasında çalıştay ve farklı projelerin bulunduğunu anlattı, 70’nci yıl coşkusunu tüm kent olarak yaşamayı arzuladıklarını belirtti.

KYÖD’ÜN EYLEM PLANI

KYÖD Başkanı Mehmet Toker, bando takımı kurma konusunda çalışma yaptıklarını duyurdu.

İmza günleri, her ay ülke gündemine ilişkin konferans, üniversite ve lise öğrencileri ile söyleşiler, Turizm Çalıştayı’nın yanında 18 Şubat’ta (yarın) Kocaeli Demokrasi Girişimi Anayasa Değişikliği Söyleşisi’ne Prof. İbrahim Kaboğlu konuk olacak.

28 Şubat’ta Nazım Hikmet Anma Programı, 8 Mart’ta Dünya Kadınlar Günü etkinliği, 21 Mart Dünya Ormancılık Günü, 27 Mart’ta Ömer Türkçakal Anma Programı, 13 Mart’ta Alzheimer Konferansı, 11 Nisan’da Ruşen Hakkı Anma Programı, 29 Nisan’da Nikomedia Hoşgörü ve Tolerans Etkinliği, 13 Mayıs’ta Pişmaniye Gecesi, 19 Mayıs’ta KYÖD Gençlik Haftası, 19 Mayıs’ta Mürettebat Grubu ile Karya Vadisi Yürüyüşü, 4 Haziran’da Çevre Etkinliği (Yayla Temizliği), 29 Ekim’de KYÖD 70’nci yıl sergisi KYÖD’ün kutlama faaliyetleri arasında bulunuyor.  

 Ayşegül KALAYCI

Bu haber toplam 370 defa okunmuştur
Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • ‘’Mutlu çocuk huzurlu ailede olur’’16 Şubat 2017 Perşembe 11:21
  • Darıca’da pazar denetimleri sürüyor16 Şubat 2017 Perşembe 10:59
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan umre yaptı16 Şubat 2017 Perşembe 10:52
  • Doğan, öğrencilerin hayallerini gerçekleştiriyor16 Şubat 2017 Perşembe 10:02
  • Belediyeden arıcılık kursu16 Şubat 2017 Perşembe 10:01
  • Sokak hayvanlarına yardım eli16 Şubat 2017 Perşembe 09:51
  • DSP, aynı binadaki SP’ye ziyarete gitti16 Şubat 2017 Perşembe 09:00
  • Hurda Chrysler'ın inanılmaz değişimi15 Şubat 2017 Çarşamba 23:40
  • İşte Kocaeli'de ilçe ilçe elektrik kesintileri15 Şubat 2017 Çarşamba 22:21
  • Başkan Köşker’in minik konukları15 Şubat 2017 Çarşamba 22:11
    • ÖNE ÇIKANLAR
    • AK Parti İl Başkanı Ceyhan: "Hedef: 65, Yakışan: 70"
    • Yardıma Var Mısın?
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti