KYÖD 70’nci kuruluş yılı etkinlik programı açıklandı

Kocaeli Yüksek Öğrenim Derneği (KYÖD) Başkanı Mehmet Toker, 70’nci kuruluş yıl dönümüyle ilgili eylem planını belirlediklerini, artık bunu uygulamaya geçireceklerini aktardı. Toker, bir bando takımı kurma hazırlığı içinde olduklarını da anlattı.

KYÖD Lokali’ndeki basın toplantısına Mehmet Token ile birlikte yönetim kurulu üyeleri katıldı.

“KYÖD olarak 70’inci yılımızı yaşıyoruz.1947’den 2017’ye uzanan 70 yıllık bir tarihe şahit olan, bu süreci kent halkımızla birlikte yaşayan KYÖD’ü bugüne gelene dek yalnız bırakmayan herkese teşekkür ediyorum” diyerek sözlerine başlayan Mehmet Toker, “Yaşayanlarının mutlu olduğu, bu kentte yaşamaktan keyif aldığı bir kentsel yaşamın inşası ve gelecek kuşaklara taşınması KYÖD ailesinin varlık nedenidir.” dedi.

KYÖD Başkanı Mehmet Toker; şunları dile getirdi:

“KYÖD Ailesi gücünü aile bireylerinden, yani üyeleri ve dostlarından almaktadır. 1947’de bir grup İzmitli üniversite öğrencileri olarak üstlendiği misyonunu 1993’te üniversite mezunları olarak yapılanarak daha bir üst düzeye taşımış, bu sorumluluğunun gereği olarak KYÖD, KYÖV, ODTÜ-KYÖD KOLEJİ, KYÖD-SPOR olarak ailenin kurumsallaşması doğrultusunda ciddi atımlar atmış ve bugün 70’inci yılına ulaşmıştır”

Toker, eylem planı olarak lanse ettiği 70.yıl etkinlikleri arasında çalıştay ve farklı projelerin bulunduğunu anlattı, 70’nci yıl coşkusunu tüm kent olarak yaşamayı arzuladıklarını belirtti.

KYÖD’ÜN EYLEM PLANI

KYÖD Başkanı Mehmet Toker, bando takımı kurma konusunda çalışma yaptıklarını duyurdu.

İmza günleri, her ay ülke gündemine ilişkin konferans, üniversite ve lise öğrencileri ile söyleşiler, Turizm Çalıştayı’nın yanında 18 Şubat’ta (yarın) Kocaeli Demokrasi Girişimi Anayasa Değişikliği Söyleşisi’ne Prof. İbrahim Kaboğlu konuk olacak.

28 Şubat’ta Nazım Hikmet Anma Programı, 8 Mart’ta Dünya Kadınlar Günü etkinliği, 21 Mart Dünya Ormancılık Günü, 27 Mart’ta Ömer Türkçakal Anma Programı, 13 Mart’ta Alzheimer Konferansı, 11 Nisan’da Ruşen Hakkı Anma Programı, 29 Nisan’da Nikomedia Hoşgörü ve Tolerans Etkinliği, 13 Mayıs’ta Pişmaniye Gecesi, 19 Mayıs’ta KYÖD Gençlik Haftası, 19 Mayıs’ta Mürettebat Grubu ile Karya Vadisi Yürüyüşü, 4 Haziran’da Çevre Etkinliği (Yayla Temizliği), 29 Ekim’de KYÖD 70’nci yıl sergisi KYÖD’ün kutlama faaliyetleri arasında bulunuyor.

Ayşegül KALAYCI