KYÖD bayramlaşmasında Toker ‘Adalet Yürüyüşü’ne vurgu yaptı

Kocaeli Yüksek Öğrenim Derneği’nin (KYÖD) geleneksel bayramlaşma töreninde konuşan Başkan Mehmet Toker, “KYÖD büyük bir ailedir. KYÖD Ailesi olarak, kent için, ülke için üzerimize düşenleri yapmaya çalışıyoruz” dedi.

Toker, CHP’nin ‘Adalet’ yürüyüşüne de vurgu yaptı, bunun bütün yaşam alanlarını ilgilendiren bir süreç olduğunu dile getirdi.

KATILIM ÇOK YÜKSEK OLMADI

KYÖD Sosyal Tesisleri’ndeki bayramlaşma töreninde KYÖD Başkanı Mehmet Toker, eşi Nesrin Toker ile yönetim kurulu üyeleri ev sahipliğini yaptı.

DSP İl Başkanı Halim Dedeoğlu, İzmit İlçe Kadın Kolları Başkanı Hülya Yıldırım, Eski Milletvekili Bekir Yurdagül, eski KYÖD başkanlarından Cihat Uçar, eski KOÜ Sekreteri Ömer Yalçın, Prof. Dr. Cemil Çetin, KYÖD işletmeden sorumlu yönetim kurulu üyesi Veysel İnaltekin, Çekül Vakfı Kocaeli Temsilcisi Numan Gülşah, KYÖD yönetim kurulu üyeleri, KYÖD eski yöneticisi, başkan adayı Kahraman Yüce de bayramlaşmaya katılan isimler arasındaydı.

TOKER’İN MESAJI

KYÖD Başkanı Mehmet Toker, bayramlaşmaya katılanlara yönelik yaptığı konuşmada, CHP’nin ‘Adalet’ için başlattığı yürüyüşe vurgu yaptı, şu görüşlere yer verdi:

“Hangi açıdan bakarsanız bakın Adalet Yürüyüşü’nü anlamaya çabalamak gerek. Bugün yürüyüşün 12’nci günü. Başarmak sonucu anlamlı kılıyor. Aslında bu yürüyüş ne o yolla sınırlı, ne zamanla, ne mesafeyle sınırlıdır. Bütün yaşam alanlarını ilgilendiren bir süreçtir. KYÖD büyük bir ailedir. KYÖD Ailesi olarak üzerimize düşenleri yapamaya çalışıyoruz. Ülkeden umutsuz değilim. Çok faturalar ödeyeceğiz ama dostça yaşamı tekrar inşa edeceğiz. Tüm kentimizin bayramını kutluyorum”

Kerim Yavuz