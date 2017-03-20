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KYÖD Spor, lideri devirdi: 5-3

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KYÖD Spor, lideri devirdi: 5-3
2.Küme B Grubu’nun zirvesinde yer alan, puan kaybı olmayan Arslanbey Belediyespor, en yakın rakibi, 4 puan gerisindeki KYÖD Spor’a konuk oldu.

M.Ali Kağıtçı Stadı’nda oynanan maçı 5-3 kazana KYÖD spor, rakibi ile arasında puan farkını 1’e indirdi, şampiyonluk yarışına ortak oldu.

MERTSPOR VE UZUNTARLA DEPLASMANDA KAZANDI
2.Küme B Grubu’nda ligin ilk yarısının son haftasında iki karşılaşma daha vardı. Eşmespor ile Mertspor arasında Derbent Stadı’nda oynanan maçı de plasman takım Mertspor 2-0 kazandı. Kırmızı-Beyazlı ekip, bu galibiyetle puanını 10’a çıkardı, yarışa ortak oldu.  Şirintepe GB ile Uzuntarlaspor arasında Avni Kalkavan Stadı’ndaki maçta da yine deplasman takımı galip geldi, Uzuntarlaspor 4-1 ile güldü.
 

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