KYÖD Spor, lideri devirdi: 5-3

2.Küme B Grubu’nun zirvesinde yer alan, puan kaybı olmayan Arslanbey Belediyespor, en yakın rakibi, 4 puan gerisindeki KYÖD Spor’a konuk oldu.

M.Ali Kağıtçı Stadı’nda oynanan maçı 5-3 kazana KYÖD spor, rakibi ile arasında puan farkını 1’e indirdi, şampiyonluk yarışına ortak oldu.

MERTSPOR VE UZUNTARLA DEPLASMANDA KAZANDI

2.Küme B Grubu’nda ligin ilk yarısının son haftasında iki karşılaşma daha vardı. Eşmespor ile Mertspor arasında Derbent Stadı’nda oynanan maçı de plasman takım Mertspor 2-0 kazandı. Kırmızı-Beyazlı ekip, bu galibiyetle puanını 10’a çıkardı, yarışa ortak oldu. Şirintepe GB ile Uzuntarlaspor arasında Avni Kalkavan Stadı’ndaki maçta da yine deplasman takımı galip geldi, Uzuntarlaspor 4-1 ile güldü.

